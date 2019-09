Selena Gomez habría provocado pelea entre Katy Perry y Orlando Bloom

La cantante Selena Gomez habría mantenido contacto secreto con el actor Orlando Bloom, lo que habría motivado una escena de celos de parte de su prometida, la cantante Katy Perry, según reveló un informe de la revista In Touch.

La mencionada publicación refiere que la cantante de “Never Really Over” habría “frenado” sus planes con el actor de “El señor de los Anillos”, luego de descubrir una serie de mensajes de texto entre Orlando Bloom y Selena Gomez.

"Katy se volvió loca, acusando a Orlando de traicionarla y le prohibió hablar con ella”, asegura una fuente citada por In Touch.

Según la publicación la ex de Justin Bieber estaría manifestando cierta obsesión con el actor de Hollywood.

"Katy se siente humillada. Ella piensa que Selena está obsesionada con Orlando, y él no tiene por qué hablar con ella, a pesar de que él le aseguró que solo son amigos. Katy sigue celosa y reconsidera toda la boda”.

El informe de In Touch, parece tomar como base unas fotografías del actor conversando amenamente con Selena Gomez en 2016, poco después de iniciar un romance con Katy Perry, y que según la revista el acercamiento entre ambos se habría mantenido hasta ahora.

Incluso, por aquellos años Radar Online también presentó una serie de reportajes en los que aseguraba que Taylor Swift ayudó a Selena Gomez a contactarse con Orlando Bloom. Y el portal TMZ publicó una fotografía de ambos en una situación comprometedora en una discoteca.

No obstante, tras el reciente informe de In Touch el vocero oficial de Katy Perry consultada por el portal Gossip Cop, aseguró que la historia de un romance entre ambos no tiene ningún sentido.

De igual forma, un portavoz de Selena Gomez también desmintió que la cantante se mantuviera en contacto con el galán de Hollywood.