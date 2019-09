Ulf Anderson: “El mejor ABBA”

Ulf Anderson, el saxofonista original de la banda Abba y ahora integrante, desde hace 20 años, de la banda tributo Abba The Show, está a la expectativa de la presentación de este 11 de septiembre en el C. C. María Angola.

“Hay varias razones que podrían explicar el fenómeno de ABBA. La más simple, se debe a las canciones pegadizas, a la producción discográfica y, sobre todo, a sus cuatro grandes cantantes”, dijo el músico.

“Según el club de fans oficial del grupo, hemos logrado el mejor ABBA desde ABBA. Se trata de un gran espectáculo”, comenta sobre el show que trae.

Siendo la primera vez que llegarán al Perú, ¿qué expectativas tienen de su presentación en Lima?

Hemos estado en South America, algunas veces en Brasil y Uruguay , pero por primera vez llegaremos a Argentina, Chile y Perú. Me gustaría quedarme más días en Perú, es un país tan especial, pero tengo trabajo en Suecia.

¿A qué cree que se deba que a pesar de los años, de la separación de ABBA, la banda siga creciendo y su música se siga escuchando?

Tiene que ver, creo, porque las canciones tienen una gran calidad. Muy buena tecnología de grabación. Si las canciones son hits, son fáciles de recordar... en realidad no tan fáciles tocar, se requiere gran calidad y trabajar duro y creo que la gente aprecia eso. Hay una base de música nórdica, en algo relacionado a nuestro sonido folk, sentimentales. Hay gran variedad también de buenas baladas, latin, pop... esa variedad creo que también enriquecen los shows.

¿Qué canción que tocó con ABBA es la que le mueve el corazón?

De hecho ‘I do I do’ es muy especial por mi saxofón muy prominente. Pero, entre todas, es difícil escoger una...aunque de hecho mi favorita es ‘Dancing Queen’, me gusta mucho cada vez que la toco. Hay muchas buenas, pero si debo escoger una, sería esa.