Camilo Sesto y su radical cambio de look a través de los años

Camilo Sesto nos abandonó esta madrugada tras fallecer a los 72 años y con ello nos dejó una trayectoria de más de 40 años llena de clásicos que marcaron toda una época en la música de Hispanoamérica. Sin embargo, con el paso de los años, el cantante generó polémica por su aspecto que muchos han asegurado cambió producto de las cirugías, a pesar que el intérprete de “Perdóname” nunca lo confirmó.

La última gran polémica respecto a su apariencia fue en noviembre de 2018 cuando reapareció ante los medios de comunicación para presentar el que Camilo Sesto aseguró era su último trabajo musical.

Camilo Sesto y cambio de aspecto a través del tiempo

Camilo Sesto y los rumores sobre su aspecto

En ese entonces, los medios españoles aseguraron que Camilo Sesto estaba “irreconocible”, otros aseguraron que el cantautor estaba “en busca de la eterna juventud”; de hecho, el diario “El País” lo describió de la siguiente manera:

“Coqueto y enigmático, como siempre, luchó por mantener su imagen de siempre en un intento de seguir buscando la eterna juventud pese a que ya ha cumplido 72 años… Camilo Sesto sigue soltero y sin pareja. Siempre ha vivido como ha querido, sin tener en cuenta los comentarios sobre su ambigüedad sexual, y aún hoy se sigue cuidando para sentirse atractivo, pero vive muy a gusto solo”.

Camilo Sesto y cambio de aspecto a través del tiempo

Y es que, en ese entonces, Camilo Sesto mostró dificultades para hablar, hecho que preocupó a todos sus fans, pero también hizo preguntarse a muchos si su transformación se debía al paso del tiempo (que tuvo un recorrido particular sobre el cantante) o si se debía como consecuencia de diversas cirugías estéticas.

En dicho momento, el diario “Look” consultó con el doctor Ángel Martín, director de la Clínica Menorca, quien aseguró que Camilo Sesto se ha sometido a diversas cirugías a lo largo de los años:

Camilo Sesto y cambio de aspecto a través del tiempo

“A simple vista se percibe que se ha varias cirugías, un lifting completo, es decir, cérvico facial (estiramiento y elevación del cuello y toda la cara hasta la zona temporal) y temporal (estiramiento de las zonas laterales de la frente con la finalidad de elevar la cola de las cejas) y una rinoplastia para mejorar el perfil de la nariz”.

El galeno también detalló que Camilo Sesto se había sometido a tratamiento con botox, así como ácido hialurónico en los pómulos en exceso.

Camilo Sesto y cambio de aspecto a través del tiempo

Las consecuencias sobre el rostro de Camilo Sesto

Sin embargo, el mencionado médico reveló las consecuencias que estos tratamientos tuvieron en el aspecto de Camilo Sesto:

“El problema es que todos estos retoques, además de ser exagerados, es que le han dado un aspecto muy femenino en vez de varonil… con rasgos suaves en vez de angulosos, efecto que se acentúa al no tener definido el ángulo mandibular o mentón que en los hombres es más cuadrado, ancho y de mayor tamaño que en la mujer”.

Camilo Sesto y cambio de aspecto a través del tiempo

La inversión de Camilo Sesto

De hecho, muchos medios que han asegurado que Camilo Sesto se ha sometido a una serie de intervenciones estéticas afirman que el cantante español gastó, a lo largo del tiempo, un total de 20 mil euros.

El diario Look valorizó cada uno de los tratamientos estéticos que el cantautor se habría hecho. En ese sentido, el mencionado medio afirma que el estiramiento fácil, bolsas de ojos, elevación de cejas habría costado unos 10 mil euros; operación de párpados superior, eliminado de exceso de piel con un valor de mil 800 euros, 2 mil 200 en la blefaroplastia inferior y la blefaroplastia completa con un monto de 2 mil 700 euros.

Camilo Sesto y su cambio de aspecto a través del tiempo

Otros destacan que, viendo las imágenes del cantante, este se habría sometido a una rinoplastia completa (3 mil 600 euros aproximadamente) y la mentoplastia de aumento (valorizada en 2 mil 500 euros).

Todas estas cirugías habrían tenido un efecto inmediato en la expresividad de Camilo Sesto, cuyo nuevo rostro le impedía sonreír de manera natural.

Camilo Sesto y su cambio de aspecto a través del tiempo

Camilo Sesto respondió a polémica

Sin embargo, en una visita a México en 2016, Camilo Sesto trató de desmentir este hecho:

“Que dicen cosas que no tienen sentido, ni base, ni fundamento… pero, en fin. Que si la cirugía, que si los ojos son Photoshop… sigo teniendo los mismos ojos azules, hace setenta años que los tengo”, y agregó sobre la prensa que escribe sobre su aspecto: “Leer y decir ‘tu momento cumbre no es este’, cambia y di otra cosa porque no tienen ningún sentido y periodista no eres. Es más, no lo serás”.