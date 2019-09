Selma Blair se destapa y genera opiniones divididas con polémica foto

La actriz Selma Blair –quien reveló en octubre del 2018 que padecía esclerosis múltiple- sorprendió a sus 1,9 millones de seguidores en Instagram, al posar semidesnuda mirándose al espejo.

La fotografía fue tomada por el diseñador de moda Thom Browne para el estudio Creative Rehab Nyc, y publicada en la red social el sábado 7 de setiembre.

En la imagen Selma Blair posa únicamente con una chaqueta rosa con ribetes verdes, mientras cubre por adelante sus genitales con un bolso con forma de cangrejo, dejando desnuda la parte de atrás.

La fotografía titulada “Retrato de una dama” llevó además de los créditos correspondientes, los hashtags #subversive universo y #barbie, logrando alcanzar en menos de 24 horas 213,295 Me Gusta.

Selma Blair: ¿Perdiendo la dignidad?

El semidesnudo de la actriz generó reacciones diversas, entre los que se lee comentarios negativos cuestionando su actuar.

“Con todo respeto ... empezaste a perder la cabeza, señora”, “Es una enfermedad difícil, pero nunca pierdas tu dignidad, Selma”, se puede leer entre los 9,210 comentarios que registra la publicación en Instagram.

De igual forma, otros usuarios apuntaron a que la forma en que la actriz de Hollywood lleva su enfermedad lo está haciendo más difícil para otras personas.

“Por favor, póngase pantalones. Lo está haciendo tan espeluznante para las personas con EM (Esclerosis múltiple)”, escribió un usuario.

No obstante, el comentario anterior recibió como respuesta una declaración de otro seguidor, apuntando que no todas las publicaciones de Selma Blair tienen que estar relacionadas directamente con su enfermedad.

“No estoy seguro de por qué todos dicen cosas sobre la EM. Esta foto no tiene nada que ver con la EM. Por cierto, también lo tengo y creo que esta foto es divertida. No todo tiene que ser sobre la EM. No tiene que definirte”, escribió un fan de la actriz recibiendo como respuesta un comentario de agradecimiento de Selma Blair. “Me alegra que hayas dicho esto”.

Sarah Michelle Gellar y Selma Blair

Entre las celebridades que apoyaron la publicación se cuentan varias actrices de Hollywood como Demi Moore, Michelle Pfeiffer y Sarah Michelle Gellar, amiga íntima de Selma Blair y con quien protagonizó la película de 1999, Cruel Intentions, junto a Ryan Phillippe y Reese Witherspoon.

También conocida por su personaje en la serie “Buffy, la caza vampiros”, Sarah Michelle Gellar escribió un divertido comentario en la publicación de Selma Blair, que muchos seguidores tardaron en entender.

“Sabes que tienen medicina para eso”, expresó Sarah Michelle Gellar jugando con la imagen del bolso de cangrejo y la alusión a ladillas en los genitales.