Esperanza Gómez defiende polémico video íntimo que publicó en redes sociales

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez, quien vive desde hace unos años en los Estados Unidos, defendió un video que publicó en Twitter donde puso en evidencia ciertos detalles que cuestionaban su sexualidad.

En una entrevista con la conductora Vicky Dávila, de la W Radio, la colombiana habló sobre su “gran clítoris” que deja ver en el clip.

“No sé por qué tanto escándalo, si llevo desde el año 2009 mostrando mi cuerpo en plena acción. Entonces, no sé cuál es el escándalo", expresó entre risas.

Así tambien, la famosa actriz recalcó que lo exhibido en su cuenta de Twitter, "es real y natural”. Lo único que dejó a excepción fueron sus senos, pues aclaró que “son postizos”.

En la entrevista, la interrogaron por los comentarios de los usuarios sobre el video, especialmente por la apariencia de su clítoris. En respuesta, aseveró que no presta atención a lo que la gente escribe.

“La verdad, yo no soy del tipo de personas que sube algo y está pendiente de qué dicen o qué no dicen. Yo simplemente lo subo y no me importa lo que la gente comente, porque si uno le presta atención a eso, eso empieza a afectar. Entonces, ‘ojos que no ven, corazón que no siente’”, expresó.

Esperanza Gómez confiesa razón por la que sube videos

Esperanza Gómez declaró en el programa radial que todo este tipo de videos que publica va más allá de aumentar sus seguidores en Twitter. La verdadera razón por las que las hace es para atraer a más gente al sitio web donde comparte el contenido explícito.

El costo para acceder a estos videos no es gratuito. El usuario debe pagar una membresía que cuesta alrededor de 22 dólares.

