¿Karla Tarazona estuvo ciega de amor por Christian Domínguez?

Karla Tarazona se convirtió en la nueva participante de “El valor de la verdad”. La conductora se sentó en el temido sillón rojo, donde habló sobre su tormentosa relación con Leonard León y Christian Domínguez.

Recordemos que la presentadora dijo en el pasado que jamás pisaría el programa de Beto Ortiz. Sin embargo, con el tiempo cambió de opinión.

Karla Tarazona no tuvo problemas en hablar sobre sus exparejas. No obstante, hubo una pregunta que la exmodelo no respondió, luego que una de las invitadas apretara el botón rojo.

¿Estuviste ciega de amor por Christian Domínguez? fue la pregunta número nueve que le lanzó Beto Ortiz.

Ante la intromisión de la amiga de Tarazona, quien señaló que no era necesario que Karla siguiera hablando de una relación que fue tan expuesta, el conductor sacó la interrogante de bolsillo.

¿Es cierto que Pedro Loly y Angelo Fukuy llamaban jefa a Chabelita? preguntó Ortiz a Tarazona, quien respondió con un rotundo Sí (Verdad).

“Antes que oficialicemos nuestra separación (con Domínguez), en 2016, salió un video donde se la vio a ella (Isabel) bailando en un tubo con él (Christian)... y en el fondo se escuchó a personas que decir ‘bien jefa’”.

En otra parte de la entrevista, Karla Tarazona se pronunció sobre la ropa interior de Isabel Acevedo, que, según ella, encontró en la mochila del cumbiambero. La conductora reveló que aún posee dicha prenda por precaución..

"Lo guardo porque puede servir como prueba de algo, está en la casa de mi amiga. Me puede servir, pero no voy a ir a su casa a decirle ‘toma tu trusa’. Ha sido protagonista de un video y miniserie, considero que no sería la excepción mostrarla (en el programa)", comentó.

¿Cuántas preguntas respondió Karla Tarazona en “El valor de la verdad”?

Karla Tarazona se sentó en el sillón rojo para hablar sobre sus inicios en el modelaje, momento complicados de su infancia y, sobre todo, de sus comentadas exrelaciones con Leonard León y Christian Domínguez.

La presentadora solo respondió 20 preguntas y se llevó 25 mil soles.