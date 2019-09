Carlos Cacho criticó a Latina por aparición de Karla Tarazona en “El Valor de la Verdad”

Carlos Cachos aprovechó el espacio en su programa para criticar la actitud de Latina por contratar a Christian Domínguez como conductor de su nuevo programa, pero al mismo tiempo, sentar en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” a su expareja, Karla Tarazona, para exponer detalles íntimos de la supuesta infidelidad que el cumbiambero hiciera a la exmodelo.

Mientras hablaba sobre la final de “Divas”, reality de baile de “Esto es Guerra”, Carlos Cacho mencionó que la ganadora había sido Isabel Acevedo, recordando que la popular ‘Chabelita’ alcanzó un nombre en la farándula local por, supuestamente, ser la “otra” en la relación que tuvieron en su momento Christian Domínguez y Karla Tarazona:

“Isabel Acevedo, la ‘Chabelita’, famosísima por haberle quitado el marido a Karla Tarazona, levantó la copa y ahí está. Por fin la hizo. Me alegro por ella”.

Carlos Cachos arremete contra Latina

Acto seguido, Carlos Cacho recordó que Karla Tarazona se sentaría en “El Valor de la Verdad”, hecho que le pareció hilarante al presentador de “Yo, Carlos”:

“Latina es el único canal que contrata a Christian Domínguez y después invita a su ex mujer para que le saque el ancho… que alguien gerencie ese canal, por favor. No entiendo. Es el único canal en el que se maltratan entre ellos, es insólito, eso no pasa ni en TV Tarapoto. Es una cosa de locos, eso no pasaba ni en el canal interno de mi colegio”.

Carlos Cacho se mostró sorprendido por la actitud mostrada por el canal en mención asegurando que no es algo normal contratar una nueva figura para, a las pocas semanas después, poner en duda su imagen.

“Ese es el ABC de la televisión. No puedes sacarle el ancho a una figura que acabas de contratar en el canal. Entonces contratan a (Christian) Domínguez y luego van a sentar a su exmujer (Karla Tarazona) para que lo destruya. Bien coordinados están en Latina”.