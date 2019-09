Camilo Sesto: la inédita presentación del ídolo español en Japón [VIDEO]

Camilo Sesto falleció este domingo 8 de septiembre dejando en la profunda tristeza a sus fanáticos de todo el mundo. La fama del artista español durante los años 80 alcanzó países como Japón, lugar donde se presentó por primera vez en 1985.

Canciones como “Vivir así es morir de amor”, “Jamás”, “Melina” o “Quieres ser mi amante” fueron un éxito en tierras niponas.

PUEDES VER Camilo Sesto: la vida del intérprete que le cantó al amor

Camilo Sesto en Japón

Japón recibió con mucha expectativa a Camilo Sesto en mayo de 1985. El cantante realizó una exitosa gira en el país asiático. Fueron siete conciertos que reunieron a más de 40 000 personas.

De acuerdo a medios españoles de la época, miles de fans acudieron al aeropuerto de Narita en Tokio para saludar calurosamente a Camilo. Además, su presentación en Osaka fue retransmitida por radio para cuatro millones de personas.

Durante su estadía en Japón, Sesto visitó en el programa estelar de la emisora NHK, la cadena de televisión más importante en aquella época. Ahí compartió divertidos momentos junto a Seido Matsuda, teen idol del momento.

Camilo Sesto cantó “All you need is love”, popular tema de The Beatles, durante el show en vivo, el cual estuvo ambientado con globos de diversos colores y bailarines en escena.

La conductora del programa agradeció al cantante español su presencia y de esa forma culminó el inédito paso de Camilo en la televisión nipona.