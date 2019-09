Conoce las 10 canciones más emblemáticas de Camilo Sesto

La música romántica está de luto. El cantante Camilo Blanes Cortés, más conocido con el apelativo de Camilo Sesto, partió a mejor vida y dejó a una legión de fans conmocionados. Ahora el baladista les canta a los ángeles ‘Piel de Ángel’.

Al borde de cumplir 72 años, Camilo Sesto falleció el último sábado por la noche. A través de sus cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram se dio a conocer la fatídica noticia que dejó atónitos a los seguidores de su música.

“Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz”, se lee en su Twitter.

El fallecimiento del cantante español ha hecho que los jóvenes se acerquen a su música. Ante este panorama triste, te presentamos las 10 canciones más exitosas de Camilo Sesto.

‘Piel de ángel’

Más conocido por su legión de seguidores como ‘A escondidas’- hizo suspirar al público en sus conciertos.

‘Jamás’

Esta canción es otro éxito en donde implícitamente la mujer es extrañada por el cantante que anhela estar a su lado, puesto que el amor sigue latente.

‘Algo de mí’

Este éxito trata sobre el amor que se marcha y que tras la separación, el hombre entra en estado de ‘depresión’. “Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir...”, reza la canción.

‘Vivir así es morir de amor’

“Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no se luchar contra el amor”, así inicia la canción de Camilo Sesto. En este tema musical sale a relucir la congoja del cantante al no ser correspondido en el amor.

‘¿Quieres ser mi amante?’

En este tema musical, el cantante revela que intentó tener un amante, pero falló en su intentó. Esta canción es un guiño a la infidelidad y que el amor que no se cultiva puede ser reemplazado.

‘Fresa Salvaje’

En este éxito, Camilo Sesto elogia mucho a la mujer a tal punto de endiosarla. “Fresa salvaje, agua de manantial a río sin cauce”, es un fragmento de la canción.

‘Donde estés, con quién estés’

“Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti”, reza la canción que pone en evidencia la negativa de la mujer, pese a amar a su expareja.

‘Melina’

“Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor”. Con este fragmento, Camilo Sesto elogia a la mujer que ha sufrido. La canción no hace referencia a una decepción amorosa, pero se puede inferir con su letra.

‘Mi mundo tú’

En este éxito musical, el cantante español pone de manifiesto su dependencia emocional que tiene con su pareja. “Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión”, reza una parte de la canción.

‘Amor mio que me has hecho’

“Un extraño hechizo me domina. Amor de magia negra, o de luz divina que obsesión, que tentación es como un orgasmo aunque quiera o no mi razón”. Así inicia la canción de Camilo Sesto, quien pone de manifiesto la tristeza que siente al estar alejado de su pareja.