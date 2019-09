Camilo Sesto: “La música de ahora es una mierda”

En diciembre del año pasado, Camilo Sesto, quien acaba de fallecer a los 72 años en Madrid, causó controversia cuando opinó sobre la música que se escucha actualmente.

Durante una entrevista para El País, el desparecido intérprete español fue consultado sobre su visión sobre la música actual y de la manera cómo se escucha con el avance de la tecnología.

“Ahora ponen una canción y ya no la escuchan más; la música de ahora, con perdón, es una mierda. A qué hora del día la escuchas para que te levante o te anime”, comentó Camilo Sesto, desatando gran controversia en redes sociales.

Además, se dirigió a las nuevas generaciones que quieren apostar por el complicado mundo de la música.

"A los jóvenes les digo que, si tienen éxito, que lo aprovechen, que eso no pasa todos los días. A mí me gustaba Antonio Molina desde que era pequeño, ese para mí sí era un gran cantante", agregó.

En otra parte de la entrevista, Camilo Sesto se refirió a su amiga Rocío Dúrcal, quien falleció en 2006 a causa de un cáncer de útero que se expandió hasta sus pulmones.

“Rocío Dúrcal, cante lo que cante y haga lo que haga. Era especial. Coincidimos mucho en México. Cuando murió, dejé pasar mucho tiempo sin escucharla porque no podía. Me emocionaba. Era mi ídolo. La verdad, de lo que se hace ahora no escucho nada, aunque Mónica Naranjo es brutal”, señaló.

Camilo Sesto: famosos lamentan la muerte del cantante español

Tras darse a conocer que Camilo Sesto falleció, diversos artistas, algunos muy cercanos a él, manifestaron su pesar a través de redes sociales, sobre todo, Twitter.

Antonio Banderas, Penélope Cruz, Raphael, David Bisbal, Chenoa, Mónica Naranjo, Yuri, entre otros enviaron mensajes, destacando la trayectoria del intérprete de “Perdóname”.