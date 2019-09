Camilo Sesto: la vida del intérprete que le cantó al amor

El cantante español Camilo Sesto, intérprete y compositor de éxitos musicales como Vivir así es morir de amor, Perdóname y Algo de mí, falleció la madrugada del domingo 8 de setiembre a los 72 años. La trágica noticia de su deceso fue anunciada por las cuentas oficiales del músico y más tarde confirmada por su representante.

Desde los años 60, cuando inició su carrera musical, Camilo Sesto ha dedicado su vida a cantarle al amor, llegando a ser el primer intérprete español en conseguir un disco de platino por la venta de más de 13 millones de discos. El multifacético compositor tiene en su haber más de 40 producciones discográficas, con presentaciones en vivo en innumerables países como Argentina, Chile y Perú.

Inicios en su carrera musical

Camilo Blanes Cortés nació el 16 de setiembre de 1946 en la ciudad de Alcoy en Alicante, España, fruto del matrimonio entre Eliseo Blanes, electrisista de profesión, y Joaquina Cortés, que trabajaba en casa. Era el menor de cuatro hermanos: Eliseo, Consuelo y José.

Sus primeros pasos en el cantó lo realizó en reuniones familiares, hasta que a mediados de los años 60 integró la agrupación Los Dayson que interpretaban éxitos musicales de Los Beatles y Bee Gees, en bodas o bautizos locales que se realizaban en su ciudad. Algunas de sus primeras composiciones fueron tocadas con este grupo.

Camilo Sesto fue la voz principal de la agrupación Los Botines de España. Imagen: Captura de Youtube

Con Los Dayson participaron en el concurso de televisión Salto a la fama, en Madrid. Luego de su paso por el show, brindaron algunos conciertos en bares, hasta que los demás integrantes de la banda decidieron volver a su natal Alcoy, pero Camilo Sesto (entonces aún Camilo Blanes) decidió quedarse en la capital española, teniendo que sobrevivir haciendo coros para otros músicos.

Ingresó a la agrupación Los Botines como la voz principal, fue con ellos cuando, apenas cumplido los 20 años, decidió cambiarse el apellido de Blanes a Sesto, en referencia a los otro cinco Camilos que había en su familia. A pesar de que en un inició utilizó el nombre Sexto, este fue cambiado para evitar ser relacionado con el papa Pablo VI.

Carrera como solista

Su carrera en solitario inició con los temas Llegará el verano y Sin dirección, aún bajo el nombre de Camilo Sexto. Ganó el premio “Revelación” en el Festival de los Olés de la Canción, que le dio la notoriedad para grabar su primer álbum Algo de mí.

Ya como Camilo Sesto alcanzó su primer número uno con la canción Algo de mí, incluida en el disco homónimo, que lo consagró como uno de los compositores e intérpretes más importantes de su tiempo. Esto le permitió realizar presentaciones en países como Argentina, donde recibió su primer disco de Oro en 1972.

Su primera nominación a un grammy la consiguió con To be a man como “Mejor canción extranjera”, incluido en su álbum “Solo un hombre”, que contenía otros éxitos como Amor amar, Fresa salvaje, Como cada noche, Con razón o sin razón, entre otros.

Entre 1973 y 1975 lanzó los discos Algo más, Camilo y Amor libre, con los que consiguió distintos premios y alcanzó los primeros listos en las listas de éxitos radiales en todo el mundo, recibiendo discos de Oro de Chile, México, Venezuela y España.

En noviembre de 1975 protagonizó la opera Jesucristo Superstar, financiado íntegramente por él, y que obtuvo un respaldo rotundo por el público durante los cuatro meses de presentaciones que tuvo. La interpretación de Camilo Sesto como Jesus de Nazaret en el musical lo elevó a la categoría del mejor artista español del momento.

Su interpretación como Jesús de Nazaret en el musical Jesucristo Superstar lo consolidó como el mejor artista español del momento. Foto: Difusión

Al finalizar el año publica el álbum Amor libre, con temas como Jamás, Piel de ángel, Melina, entre otros . La empresa Gillette le ofrece 50 mil dolares por afeitarse la barba para uno de sus anuncios. Camilo Sesto aceptó y donó el dinero a un asilo de niños huérfanos.

Reconocimiento internacional

En lo que resta de los años 70 edita los discos Memorias, Look in the eye, Rasgos, Entre amigos, Horas de Amor y Sentimientos. Este último álbum tiene canciones como Vivir así es morir de amor y El amor de mi vida, que se convierte en el sencillo más vendido de toda la década. Realiza giras en países como México, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, donde se presentó en el Madison Square Garden ante más de 45 mil personas.

Su sencillo "El amor de mi vida" se convirtió en el más vendido de los años 70. Foto: Difusión

La década de los 80 fue una época de consolidación musical, donde destacan su presentación en el Festival Viña del Mar, en Chile, siendo el primer artista al que se le otorgó el Premio “Gaviota de Plata” a pedido del público, y en los Estudios Universal ante más de 16 mil personas, posicionándolo como el artista extranjero más importante de ese año.

Publica los álbumes Amaneciendo, Más y más, Camilo, Con ganas, Amanecer/84, Tuyo y Agenda de baile. Realizó siete conciertos en Japón, que reunieron a más de 40 mil personas en cada show y que fue transmitido en directo a través de radio y televisión.

Los próximos años le seguirían éxitos musicales y reconocimientos en distintas partes del mundo. Le otorgan en 1997 un premio honorífico por sus 25 años de carrera artística y por tener ventas de más de 100 millones de discos en todo el mundo. Empezaron también las recopilaciones de sus grandes éxitos como Camilo Sesto n° 1.

En 2008 comenzó su gira en América, como parte de su tour de despedida Camilo Pura Vida, que continuó con presentaciones en Estados Unidos, todas con llenos totales y con entradas agotadas a los pocos días de anunciarse. En 2010 realiza, después de 20 años un concierto en Madrid, España, que se editó en el que sería el último disco de su carrera Todo de mí, distribuido en formato CD/DVD.

Vida personal

A pesar de que la mayoría de sus composiciones están enfocadas en el amor, pocas son las relaciones sentimentales que se le ha conocido a Camilo Sesto, entre ellas con Marcia Bell, Andrea Broston y Blanca Estrada, aunque ningunas de ellas fuera confirmada.

Sin embargo, en 1983 fruto de una relación que sostuvo con la periodista mexicana Lourdes Ornelas Soto, nació su único hijo Camilo Michel Blanes, a quien tardó casi un año en reconocer. Cuatro años después, el cantante fue demandado por la madre del menor por habérselo llevado a España sin su consentimiento.

Su único hijo Camilo Michel Blanes nació en 1983 fruto de su relación con la periodista Lourdes Ornelas. Foto: Difusión

Durante una entrevista confirmó que se alejaría de los escenarios para dedicarse a su hijo. Ese miso año, también querelló a una revista por especular en una que el intérprete padecía de SIDA, causa que ganó y por la que recibió una indemnización de dos millones de pesetas.

En el año 2001 tuvo que someterse a un trasplante de hígado, a causa de una hepatitis contraída durante los años 80. Pero esta no sería la única intervención quirúrgica, sino que, a pesar de nunca ser confirmado por él, se rumoreaba que había pasado por varias cirugías para mejorar su aspecto.

En la búsqueda de sustentar este rejuvenecimiento, para una revista de espectáculos, un doctor aseguró que Camilo Sesto se había sometido a tratamiento con botox, así como ácido hialurónico en los pómulos. En estas intervenciones el compositor se habría gastado un aproximado de 20 mil euros, aseguraron muchos medios.

Una de las últimas polémicas en torno al cantante se dio en el 2013, cuando denunció que fue amordazado por 4 horas en su casa, sufriendo el robo de joyas, relojes, electrodomésticos y 2500 euros. Un exrepresentante de Sesto estuvo involucrado en el robo y fue detenido en los meses siguientes.