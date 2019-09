Angie Arizaga se pronuncia sobre su ausencia en la TV tras escándalo con Nicola Porcella

Angie Arizaga anunció semanas atrás que se alejaría de la televisión nacional para poder enfocarse en su crecimiento personal, luego de estar envuelta en el escándalo protagonizado por Nicola Porcella, quien la agredió verbalmente en la salida de una discoteca.

No obstante, y a pesar de su discurso anterior, la modelo sorprendió a los televidentes cuando al verla de regreso en “Esto es guerra”.

Ricardo Zúñiga, conocido públicamente como el Zorro Zupe, explicó posteriormente en el programa “Válgame Dios” que los días de ausencia no fueron pedidos por ella, sino correspondían a una suspensión de la popular ‘Negrita’ por haber declarado hacia la periodista Magaly Medina.

Angie Arizaga regresa a "Sí va a salir". Foto: Instagram.

Es por ello que muchos seguidores de Angie Arizaga en las redes sociales cuestionaron su alejamiento alegando que el tiempo de “descanso mental” de la ‘guerrera’ fue muy corto.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión sorprendió a sus seguidores con una publicación donde aclara dicha situación.

Captura de Instagram.

"Para muchos habrán sido pocos días pero en realidad para mi, fue mucho más. Cuando amas lo que haces y tu trabajo te hace realmente feliz, no puedes estar tanto tiempo separada de él", escribió la también competidora de "Esto es guerra".

"Y yo estoy demasiado feliz de haberme reincorporado y seguir haciendo lo que me gusta, obviamente sigo cuidándome y buscando mi crecimiento personal, ¡eso no lo dejaré nunca! ¡Los quiero chicos, ustedes me ayudan mucho!", finalizó en su discurso.

La respuesta de sus fieles seguidores no se hicieron de esperar, y los deseos de éxito y superación llenaron los comentarios de la publicación.

Captura de Instagram

Hasta el momento, Angie Arizaga no mantiene contacto alguno con Nicola Porcella. Su regreso a la televisión se dio el 2 de setiembre al programa de competencia “Esto es guerra” y posteriormente a “Sí va a salir”.