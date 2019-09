Sebastián Yatra y Juanes emocionan a sus fans con el estreno de “Bonita”

La superestrella del rock latino, Juanes, estrenó un nuevo sencillo “Bonita”, en colaboración con su compatriota Sebastián Yatra. La canción no sólo revela otro enérgico capítulo en el trabajo reciente del reconocido artista, combinando su distintivo sonido de guitarra con ritmos folklóricos colombianos, sino que también junta a dos de los mejores referentes en un tema que promete convertirse en un hit.

“Bonita es una canción muy alegre y explosiva. Una dedicación para todas las mujeres del universo. Me siento muy honrado de estar acompañado de mi paisano Yatra en esta canción. De Colombia para el mundo, papá”, comentó Juanes.

“Cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Ángeles hace algunos años antes de lanzar mi carrera. Me dio consejos y motivación. Hoy voy a cantar con él y aún no lo puedo creer. Gracias por la oportunidad", aseveró Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra es un joven talento colombiano con un ascenso meteórico, quien frecuentemente ha hablado de la gran influencia de su compatriota y ganador de 25 premios Grammy.

Ahora, con la canción ‘Bonita’, inspirada en el vallenato, para Sebastián Yatra se cumple el sueño de grabar una canción con Juanes, quien ha tenido una carrera que se extiende desde el poderoso rock latino hasta las baladas atemporales que se han convertido en himnos icónicos del pop latino.

Coproducido por Juanes, Andrés Torres y Mauricio Rengifo (que también trabajaron juntos en el reciente sencillo ‘La Plata’), ‘Bonita’ se lanza como el sencillo principal del colombiano para el otoño, ya que su esperado nuevo álbum y la ceremonia de nombramiento como “Persona del Año” por la Academia Latina de Grabación será en noviembre de este año.