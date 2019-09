Gerente de seguro afirma que Tongo sí tiene SIS para tratamiento que necesita

El cantante Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, no pasa por un buen momento en su salud. El intérprete de “Pituca” tiene que ser sometido a constantes diálisis peritoneales, y necesita un trasplante de riñón, debido a la insuficiencia renal terminal producto de una diabetes avanzada.

En una entrevista del viernes 6 de septiembre, Mónica Cabrejos realizó un enlace telefónico con el gerente del Seguro Integral de Salud (SIS), Iván Cárdenas, quien reveló que el cantante sí cuenta con este seguro desde el año pasado, con el cual puede cubrir todas las atenciones que requiera.

“El señor Abelardo Gutiérrez cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS). Hay seguros orientados para la población de menores recursos y también un tipo de seguro para personas que no cuentan con trabajo fijo o planilla, pero que pueden hacer unos pequeños aportes de 39 soles mensuales. Es un SIS independiente”, detalló el gerente del SIS.

En dicho diálogo, Iván Gutiérrez sostuvo que Tongo mantiene activo el SIS desde el 14 de junio de 2018. Además, el gerente explicó que el intérprete si ha ido a atenderse en dos ocasiones desde su afiliación hasta la fecha.

“Nosotros si tenemos referido que sí se ha atendido. El año pasado tiene una atención y este año tiene otra atención en otro establecimiento de salud de Lima”, manifestó.

Tongo ha pagado dicho seguro particular del SIS hasta el 11 de octubre del presente año. De acuerdo con el gerente, el cantante tiene todo el derecho de atenderse en cualquier momento, y que esta póliza le servirá para las constantes diálisis que él requiera hasta que se pueda concretar el trasplante de riñón.

Tongo tiene acalorada discusión con Magaly Medina

Las declaraciones de Tongo provocaron la ofuscación de Magaly Medina. “No le puedes echar la culpa a una denuncia de que ahora tú estés necesitando diálisis”, le respondió la conductora.

Esto es lo que dijo Abelardo Gutiérrez minutos antes: “Yo he sido denunciado por tocamientos indebidos. Juan Carlos Sotil (quien lo denunció) es el culpable de todo lo que me está pasando. Esta persona no me denunció solo por tocamientos indebidos. Me ha denunciado por extorsión, coacción y secuestro...¿Como una persona me va a denunciar cinco veces?”, manifestó.