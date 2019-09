Sheyla Rojas sorprendida con presencia de Flavia Laos en “Estás en Todas” [VIDEO]

Patricio Parodi está a prueba como posible nuevo conductor de “Estás en Todas”, espacio que dirigen Sheyla Rojas con ‘Choca’ Mandros. Sin embargo, en la última edición del mencionado programa estuvo Flavia Laos al lado del chico reality. Ante esto, la popular ‘Shey Shey’ hizo un comentario que no pasó desapercibido para la mediática pareja.

Y es que la polémica se armó cuando en su cumpleaños, Sheyla Rojas compartió una foto al lado de la madre de Patricio Parodi a quien no dudó en calificarla de “suegra”, más en su momento Flavia Laos aseguró no sentirse incómoda por dichas palabras.

Sin embargo, cuando se supo que Patricio Parodi estaría a prueba como posible conductor de “Estás en Todas” también trascendió que Flavia Laos lo acompañaría, lo que prendió las alarmas en muchos quienes aseguraron que habría un conflicto con Sheyla Rojas.

Ante esto, cuando Patricio Parodi se sentó al lado de ‘Choca’ y su expareja, Sheyla Rojas abordó el tema de manera amena comentando:

“Yo estaba temblando porque veía las redes sociales que decían ‘Sheyla, Flavia va a buscarte a Estás en Todas’, y yo decía, pero ‘¿qué pasó?’”, a lo que Patricio Parodi respondió: “Lo que pasa es que el casting no es solo para mí, sino también va a ser para ella”.

En eso, ‘Choca’ Mandros llama a Flavia Laos a lo que Sheyla Rojas comentó “Tenía razón el público”. Mientras la actriz ingresaba al set, la conductora prosiguió: “Hay que renovar conductores, es verdad, pero no conmigo Flavia, por favor, no me vayas a serruchar”.

Mientras tanto, ‘Choca’ Mandros junta a Flavia Laos y Sheyla Rojas, las abraza y dice: “Te imaginas que la promo 2020 sea esta... ‘Estas en Todas 2020, Flavia laos y Sheyla Rojas’, gracias Patricio por traerla”.

Luego de ello, Sheyla Rojas le pregunta a Flavia Laos su opinión por la posibilidad de que Patricio Parodi sea conductor, pero este interrumpiría: “Pero, ‘Choca’, por qué tendría que ser entre Flavia y yo, por qué no promo 2020 un elenco juvenil (refiriéndose a ellos dos)”.

Acto seguido, el presentador se acerca a la pareja y comienzan a decirse algo en voz baja a lo que Sheyla Rojas, sorprendida, solo dijo “¿hay complot en contra mía?”

Sin embargo, no contenta con esto, Sheyla Rojas lanzó unas palabras que, dependiendo con el cariz que se vea, podría ser interpretado de diversas maneras: “Como digo, donde va uno va a el otro. Así que acá dos por uno”.

Vale recordar que “Estás en Todas” se encuentra en casting para encontrar un nuevo conductor que acompañe a Sheyla Rojas y ‘Choca’ Mandros luego de la abrupta salida de Nicola Porcella, personaje que también fue retirado de “Esto es Guerra” tras protagonizar un polémico video donde se le ve agredir verbalmente a Angie Arizaga.