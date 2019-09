Sergio George responde a Magaly Medina tras críticas a videoclip de Yahaira

Magaly Medina comparó videoclip de Yahaira Plasencia con la producción de Leslie Shaw, “Faldita”. A través de “Magaly TV, la firme”, la conductora se mofó del material audiovisual a cargo del productor Sergio George, a quien le dijo que le “faltó profesionalismo” sobre la ejecución del clip.

“Han visto la calidad que muestra ese video grabado en La Habana, Cuba, de la ‘Faldita’, que tal calidad; compárenlo con el video hecho en Miami (‘Y le dije no’), dirigido por Sergio George (...) Es el video de cinco soles y el otro de cincuenta. ¿Cómo pudo contratar?¿ Cómo pudo pasársele esa lluvia más falsa? Por ejemplo.¡Cámara de cine y cámara de celular! Esa parece la diferencia. (El video de Leslie Shaw) Es muy profesional", indicó Magaly Medina.

Tras las ácidas apreciaciones de la periodista, Sergio George utilizó sus redes sociales para dejar el siguiente mensaje: “Cantó sola, sin raperos featuring, sin cantantes conocidos (haciendo alusión a Mau y Ricky) con fans para subir los views (reproducciones en YouTube). Compañía independiente. Un género musical que no está de ‘moda’ en estos momentos mundialmente. Si no saben aprendan. Realidad”.

Sergio George deja fuerte mensaje tras críticas de Magaly Medina a videoclip "Y le dije no" de Yahaira Plasencia. (Foto: captura)

Criticas de Magaly Medina sobre video de Yahaira Plasencia

La conductora de “Magaly TV, la firme” destacó el trabajo que hizo Leslie Shaw con su videoclip “Faldita”, contrario a las fuertes críticas que tuvo con Yahaira Plasencia.

“Y mira que el videoclip que tiene la ‘Faldita’ es superior mil por mil al video que le hicieron a la pobre de la Yahaira, que tal estafa. Para mí es una estafa, es un video grabado con celular comparado con la producción que tiene el video de la ‘Faldita’, ahí está la diferencia. Bien ganado esos 50 millones de reproducciones que tiene la ‘Faldita’ en YouTube”, expresó Magaly Medina.

“A Leslie le han hecho un buen videoclip. La fotografía es increíble(...) Yo me pregunto, ¿cómo un productor que la está manejando la carrera de la Yahaira cómo no cuida esos detalles no? Elegir un buen director, elegir en qué formato se va hacer el video, quién se va a encargar de la ropa, los bailarines (...) Para estar a la altura de los grandes”, agregó.