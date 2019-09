Nicola Porcella anuncia su retiro de los realities: “Tengo 31 años y es una etapa cerrada”

Se sinceró. Nicola Porcella continúa en el ojo de la tormenta tras los videos difundidos por el programa “Magaly TV: La Firme” donde se le observa agrediendo verbalmente a la participante de “Esto es guerra”, Angie Arizaga.

En el programa “Válgame dios”, el exchico reality confirmó que no volverá a participar en un programa de competencia, luego de los escándalos que estuvo envuelto durante estos meses.

"Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho", declaró el 'guerrero'.

Así también, Nicola Porcella contó que aún no ha viajado fuera del país. “Si no viajé es por el huracán, iba a estar con mi familia, iba a estar tranquilo”, precisó.

La razón por la que Nicola Porcella había afirmado irse del país, fue para tomarse un “relajo” debido a la polémica generada por la difusión de los videos y los problemas que estuvo involucrado.

Nicola Porcella demanda a Magaly Medina

El modelo presentó una demanda por difamación contra Magaly Medina, solicitando una reparación civil por un millón de soles debido a las “expresiones ofensivas” que la conductora de televisión dio al difundir un informe sobre la conocida “fiesta del terror”.

Humberto Abanto, su abogado, confirmó la demanda en entrevista con diario Trome.

Nicola Porcella