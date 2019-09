Kourtney Kardashian se estaría quedando calva [VIDEO]

La socialité y empresaria Kourtney Kardashian, de 40 años, se encuentra preocupada por el estado de salud de su cuero cabelludo. Al parecer la hija mayor de Kris Jenner estaría perdiendo cabello en la parte de la coronilla.

En una conversación con su hermana Kim Kardashian (viralizada como avance de la temporada 17 de ‘Keeping Up With the Kardashians’), Kourtney le hace partícipe de su preocupación para que revise su cabeza.

“Kourtney, tienes un círculo realmente grande en la parte superior de tu cabeza. Ponte hacia abajo. Kourtney, ¡Dios mío!, temo por tu vida. ¿Has visto eso? Tu cabello ha desaparecido. Estás calva", comenta preocupada la esposa del rapero Kanye West, al tiempo que fotografía a su hermana.

Intentando encontrar una explicación a lo ocurrido, Kourtney Kardashian indica que el problema habría iniciado cuando utilizó una extensión de cabello en una cola alta y apretada con encaje de cuero como peinado para la gala AmfAR’s Nueva York en Manhattan, realizada el 6 de febrero.

"Estaba tan apretado que sentía que tiraba mi cabeza ahí”, explicó la fundadora de Poosh.

Kourtney Kardashian

Aun así, la mayor de clan Kardashian se resiste a seguir el consejo de su hermana mayor, de ir inmediatamente al hospital para que la revisen.

“No, Kim, no voy a ir al hospital”, dice Kourtney Kardashian, en el clip subido en la cuenta de Instagram del reality KUWTK.

El episodio habría sido grabado meses antes, y se espera conocer los detalles del tratamiento que habría seguido la hermana mayor de Kendall Jenner, en el próximo episodio del programa a emitirse este domingo.

Por otro lado, Andrew Fitzsimons estilista de confianza de la familia Kardashian y que habría ideado el peinado utilizado por Kourtney Kardashian no ha emitido ninguna declaración sobre la calvicie de la socialité.

Kourtney Kardashian