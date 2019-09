Julián Gil arremete contra la abogada de Marjorie de Sousa [VIDEO]

Se agrava la polémica entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por las visitas a su hijo Matias Gregorio Gil De Sousa, de dos años de edad.

Inicialmente, el actor argentino declaró en una conferencia de prensa realizada a finales de agosto, que no extrañaba ni conocía su hijo. Días después, volvió a sorprender al compartir en su cuenta de Instagram, fotografías y videos con su pequeño, a quien no veía desde 2018. El reencuentro entre ambos se realizó en un Centro de Convivencia en la Ciudad de México, bajo la supervisión de una asistenta social.

No obstante, esto provocó una reacción de Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, que arremetió contra las publicaciones del actor alegando que eran ilegales. Para ello presentó el estatuto del Centro de Convivencia con la firma de un notario.

Esto causó la molestia del galán de telenovelas, quien, a través de un video en su perfil de Facebook, cuestionó a la letrada llamándola “barata y de cuarta”, entre otros calificativos.

“Siguen entorpeciendo mi derecho con Matías. La abogada es tan inepta e incapaz que no se ha enterado que la ley cambió. Hoy por $20 un notario certifica un documento”, expresó.

Julián Gil continuó con sus descargos en el programa “El Gordo y La Flaca”, de Univisión, donde aseguró que la abogada de Marjorie de Sousa habría sido desaforada, pero gracias a sus influencias seguiría ejerciendo.

“Esa abogada, quiero que sepan, fue en el año 2013 desaforada de seguir ejerciendo leyes en México. Ahora, hay que saber qué hizo, además de mover influencias turbias para volver a ejercer”.

Finalmente, el actor de la telenovela “Por amar sin ley”, envió un mensaje a la madre de su hijo.

“Marjorie, Si tú no quieres que yo esté en la vida de Matías, ten los pantalones y dímelo. Yo sé que no me lo vas a decir personalmente, no hace falta, pero ten los pantalones y dilo públicamente”.