Juan Carlos Rey de Castro se casó hace cinco meses, pero recién mostró a su esposa

El actor Juan Carlos Rey de Castro ofreció una entrevista a “Estás en todas” a propósito de su sentencia en “El artista del año”, pero no imaginó que Sheyla Rojas le iba a hablar de su esposa, de quien no se sabía en ámbito público.

“Te has casado, Juan Carlos”, dijo Sheyla Rojas a su entrevistado, quien se mostró acalorado. Sin embargo, el artista peruano no se hizo problemas tocar el tema.

El actor que trabajó en “Al fondo hay sitio” contó que hace unos cinco meses contrajo matrimonio por la vía legal con Daniella Delgado Rey, quien sería una abogada.

Juan Carlos Rey de Castro se casó con Daniella Delgado

“Me he casado, estoy feliz, me he casado en abril y estoy viviendo el momento más bonito de mi vida, ya teníamos una relación de muchos años y feliz de compartir”, dijo Rey de Castro para el programa que conducen Sheyla Rojas y ‘Choca’ Mandros.

Juan Carlos Rey de Castro se casó con Daniella Delgado

“Yo creo que casarse es la decisión de disfrutar juntos la vida”, agregó el actor que este sábado tendrá que luchar por su permanencia en “El artista del año”, tras caer en sentencia junto a Briyit Palomino, quien se olvidó la letra cuando hicieron un dúo musical.

Juan Carlos Rey de Castro manda mensaje a Briyit Palomino

Durante la entrevista desde la casa de Juan Carlos Rey de Castro, la conductora de “Estás en todas” recordó la presentación del actor junto a Briyit Palomino la semana pasada, cuando encarnaron al dúo Pimpinela.

El actor aseguró que todo estuvo bien, excepto los momentos que su compañera olvidó parte de la canción “A esa”. “La verdad es que la presentación estaba bien bonita, estaba saliendo todo increíble. Si tú sacas esos pequeños baches que fueron las olvidadas de texto, estaba bien bonita”, declaró el artista peruano de 33 años.

Juan Carlos Rey de Castro manifestó que admira el talento de Briyit Palomino, pero resaltó que ahora son contrincantes. Uno de los dos le dirá adiós al concurso, a menos que el jurado de “El artista del año” utilice un comodín.

“La voz de Briyit es hermosa. Yo la admiro mucho como artista, pero por los nervios ocurrió esto. Lamentablemente hemos pasado de ser compañeros, a ser rivales”, concluyó el exnovio de Maria Grazia Gamarra.