¿Jennifer Aniston tiene redes sociales? La actriz aclara las dudas

Jennifer Aniston se mostró en contra del uso de las redes sociales, pues cree que los cibernautas exponen sus vidas y pierden el tiempo al estar pendiente de ellas.

El avance de la tecnología han conquistado al mundo, sobre todo a los jóvenes, quienes están al tanto de aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter, entre otras.

Esta nueva manera de ver la vida, como así decirlo, también ha llamado poderosamente la atención de algunos famosos, ya que mantienen un contacto más directo con sus seguidores.

Shakira, Thalía, Jennifer Lopez, Salma Hayek, Kim Kardashian, entre otras son las celebridades que usan casi a diario sus redes sociales.

No obstante, Jennifer Aniston, quien ganó fama en la década de los 90 por su papel de ‘Rachel’ en la recordada serie “Friends”, piensa que el uso indiscriminado de dichas herramientas ponen en peligro a las nuevas generaciones.

“Me angustia el efecto dañino que pueden provocar en los adolescentes, que descubren su identidad a través de personas que se exhiben con filtros y muchos cambios. Dame un like, no me des un like, ¿me has dado like? Hay mucha desesperación y comparación”, comentó la exesposa de Brad Pitt a la revista InStyle.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la actriz se muestra en contra de las redes sociales. En 2017, Jennifer Aniston concedió una entrevista a la Vogue USA, donde dijo que le preocupaba ver a tanta gente pendiente de sus celulares.

“Nos estamos perdiendo mucho (...) Ya es bastante difícil ser un niño y encontrarte a ti mismo, pero ahora tienes las redes sociales que agregan una presión extra de ver si a alguien le gusta o no le gusta algo que hiciste. Estamos creando estos nuevos desafíos que son un obstáculo”, sentenció la actriz.

Jennifer Aniston prohibió a sus amigos difundir sus fotos en redes

El pasado 11 de febrero, Jennifer Aniston celebró sus 50 años en Los Ángeles. La actriz invitó a conocidas figuras como Gwyneth Paltrow, Katy Perry, George y Amal Clooney, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Ellen DeGeneres, Barbra Streisand, Kate Hudson y Brad Pitt.

Aniston pidió a sus invitados que no difundieran ningún tipo de detalle sobre su cumpleaños en redes. Una norma que algunos no acataron.