WheeIn de Mamamoo y Yuna de ITZY nominadas a ‘Los rostros más bellos del mundo 2019’

La lista que busca agrupar a los artistas más atractivos del mundo, organizada la organización británica de Críticos Independientes (TC Candler), agregó recientemente los nombres de 5 estrellas asiáticas entre actores de doramas y cantantes kpop.

Entre los nuevos ingresos figura la cantante surcoreana Jung Eun Ji, de 26 años, quien figura como vocalista del grupo Kpop Apink. Su nominación en Instagram se anunció el pasado 31 de agosto, adquiriendo como respaldo 55, 288 Me Gusta.

Jung Eun Ji

Eunji también ha desarrollado una carrera como actriz, siendo su ultimo dorama de misterio “Untouchable”, del 2017. De igual forma, en mayo del 2019 estreno la película de terror “0.0MHz”.

La estrella china y ex miembro del grupo Cpop SNH48, Ju Jingyi, de 25 años, también se encuentra nominada.

Esta sería la tercera vez que Kiku (como también es conocida) ingresa a la lista de TC Candler. En 2015, obtuvo el puesto 53, mientras que en 2016 ocupó el 56.

Ju Jingyi

Por otro lado, la maknae del grupo ITZY, Shin Yu Na, de tan solo 15 años, ingresa por primera vez a la lista.

Shin Yu Na

Yuna cobró notoriedad al participar en el video “Love Yourself” de BTS acompañando a Jung Kook.

La cantante de 24 años, Whee In de la agrupación femenina Mamamooo, también se sumó a las nominadas a "The 100 Most Beautiful of 2019” (Los rostros más hermosos del mundo 2019), apareciendo su nombre el último 5 de setiembre.

Whee In

Finalmente, entre los varones el único ingreso reciente es el rapero nacido en Estados Unidos, Matthew Kim, conocido como BM, líder del grupo Kpop KARD.