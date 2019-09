Fey: “Me he aceptado como soy”

Por: Cecilia Castillo S.

Su tema más emblemático de los noventa, ‘Azúcar amargo’, supera los 68 millones de reproducciones en YouTube y su cuenta de Instagram está a punto de llegar al primer millón. La cantante mexicana Fey hace noticia cada vez más en su país, precisamente, por sus fotografías en dicha red social, donde no deja de llamar la atención por si luce sus piernas o su rostro sin pizca de maquillaje. Además, siempre resaltando su edad: 46 años.

“No me molesta, al contrario, me encanta que cuenten cómo luzco y pongan mi edad. Ojalá nos diéramos cuenta que la edad es solo un número, que tú decides cómo vivirla, porque de lo contrario nos limitaría. Uno empieza a sentirse bien consigo mismo, cuando te sientes espléndida y eso se consigue cuando te aceptas con lo que antes veías como defectos”, dice desde México a través del hilo telefónico.

“No me da vergüenza tener la edad que tengo y hacer lo que me plazca. Me he aceptado como soy y hay que aceptar la belleza como viene, hacer las paces contigo y que no te importe tanta juzgadera del resto. Hay que inventar tus propias reglas”, añade.

Entusiasta por volver a nuestro país luego de casi dos décadas, esta vez para el 90’s FEST que se realizará el 5 de octubre a las 8 p.m. en la Explanada del Parque de la Exposición, la artista se pone seria y revela que de adolescente no fue ajena al temido bullying. “Todos lo hemos sentido. Incluso, las súper modelos europeas o estadounidenses también han sido buleadas. ¡Imagínate nosotras las mujeres latinas que no tenemos el metro 90!”.

Agrega que “A mí me decían que tenía las pompas muy grandes y también mencionaban mi frente... Me decían muchas cosas, pero empezó a pasar el tiempo y me di cuenta que me desgastaba por querer ser otra persona y que jamás tendría esos cuerpos porque además soy latina y tengo mucha carne en las piernas, de las que por cierto hoy me siento orgullosa. Hoy es bonito saber darse cuenta que todo era una ilusión en tu cabeza”.

Fey, además, aprovecha para saludar que hoy en día muchas jóvenes están cada vez menos preocupadas en verse como una maniquí. “Ellas empiezan a asumir su belleza. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 8 años a la cual respeto y amo por sobre todo en este mundo. Y jamás le menciono las palabras ‘dieta’ ni ‘gorda’. Nunca, nunca. Claro, hay alimentos sanos que te nutren y otros no, pero le enseño, mas no le digo ‘no comas esto porque te pondrás gorda. Eso hay que sacarlo de nuestra cabeza, nos ha hecho mucho daño pretender querer tener la ‘figura perfecta’. Podremos educar a nuestros hijos con más seguridad, si nosotras empezamos a sentirnos más seguras. Es un largo camino, pero tenemos que hacerlo poco a poco”.

Finalmente medita que cuando sufrió la terrible perdida de su madre, rescató una lección. “Se está perdiendo el tiempo en cosas banales sin saber que tal vez puedes tener solo un día de vida para ser feliz y no perder el tiempo no solo en una mala pareja, sino también en un mal trabajo”.