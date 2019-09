Deyvis Orosco a sus 33 años: “Ahora puedo compartir algo lindo con Cassandra”

Deyvis Orosco cumplirá 33 años este 8 de septiembre. El cantante de cumbia tiene planeado festejar un año más de vida en un concierto, que se realizará este sábado 7 en El Huaralino, local que abrirá sus puertas desde las 8 de la noche.

El actual líder del Grupo Néctar se mostró agradecido por todo lo que la vida le ha dado. “Voy cerrando ciclos, no me apena decir que voy a cumplir 33 años, la edad de Cristo y es algo especial. Siempre he sido agradecido con todo lo que me ha tocado vivir en los últimos años. Cada cumpleaños es un nuevo nacimiento, así que feliz. Más que un concierto será una gran fiesta”, expresó el cumbiambero.

El cantante Deyvis Orosco celebrará por todo lo alto su cumpleaños número 33 con sus amigos y su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton, que estará en primera fila deleitándose del concierto.

Deyvis Orosco celebrará sus 33 años en El Huaralino

“Voy a tocar exclusivo en un solo local, que será en ‘El huaralino’. Habrán amigos invitados, artistas de televisión, así que no se lo pueden perder”, recalcó el popular ‘Bomboncito de la Cumbia’.

Sobre su show agregó: “Se van a sorprender porque ya no puedo repetir lo de años anteriores. El show va a empezar desde las 8 de la noche. Vamos a tocar de todo, música variada. He preparado algo que sin duda los va a sorprender”.

Deyvis Orosco sostuvo que se encuentra de maravilla, tanto en el aspecto profesional y personal. “Estoy en el mejor momento de mi vida y en todo el sentido de la palabra. Ustedes (periodistas) saben que siempre he mantenido mi vida personal separada (de los medios), pero es innegable lo que me está pasando. Mi vida familiar y personal muy bien. Después de estar tanto tiempo solo ahora puedo compartir algo lindo (con Cassandra). Nunca voy a olvidar el año 2017, que fue el año en que hice la película, falleció mi abuela, se cumplió años de lo de mi papá, la clasificación de Perú, pero siempre están los dichos. Cada prueba te hace más fuerte y aquí estoy, recompensando de tanta prueba y agradecido con la vida”.

Deyvi Orosco habla de sus nuevos proyectos

Por otro lado, el intérprete de “No te creas tan importante” reveló lo que tiene preparado para el próximo año. “Soy un tipo que cuadricula muy bien su calendario y ya estoy trabajando. El 2020 empieza desde el mes de setiembre y lo que se viene es increíble. Sacaré un nuevo disco nuevo y un single que sale a fines de octubre, que será un tema que nadie espera”, indicó.

Según Deyvis Orosco, su nuevo tema será toda una sorpresa. “Es una canción inédita y que nadie espera. Será una sorpresa que nadie espera, puedo adelantar algo... que la gente se volverá loca por un beso tuyo. Me siento feliz por lo que conseguí un año, escribí un libro y que estuvo en ‘La feria de libro’, además, volveré a llevar la cumbia a otro nivel”, concluyó.