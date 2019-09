Kendall Jenner no pudo conocer a Brad Pitt tras sufrir ataque de pánico

Hace unos días, la redes se paralizaron tras el encuentro de Brad Pitt y Kanye West. Kim Kardashian compartió en Instagram el inesperado suceso, que se hizo viral en poco tiempo.

Como se sabe, el rapero se ha dedicado realizar servicios espirituales en comunidades cristianas en Watts, California, Estados Unidos. No obstante, gran asombró causó la presencia del experimentado actor, quien, como se pudo ver en el video, se acercó a saludar al músico.

A este servicio espiritual también asistieron Kendall Jenner, Kourtney y Khloé Kardashian. Sin embargo, ocurrió algo anecdótico con la joven modelo.

Durante una entrevista en el programa “The Tonight Show”, con Jimmy Fallon, Kendall Jenner confesó que se moría de ganas por conocer al exesposo de Angelina Jolie, pero fue víctima de pánico y optó por alejarse del lugar.

“Creo que ha estado un par de veces, pero esa fue la primera vez que coincidimos en el mismo lugar. Y literalmente me fui temprano. Acabo de ver 'Once Upon a Time Hollywood' y fue muy bueno, y él mejora con la edad ", comentó entre risas.

Ante esto, el conocido conductor Jimmy Fallon le preguntó por qué no quiso conocer a uno de sus artistas favoritos. A lo que ella señaló: “¿No hay un dicho que dice: ‘nunca conozcas a tu superhéroe favorito’ o algo así? No lo sé, solo lo amo tanto que pensé ‘voy a dejar esto acá y me iré’. ¡Me pongo muy nerviosa!”, reveló.

¿Por qué Brad Pitt asistió al encuentro espiritual?

Hasta el momento no se sabe cuáles fueron los motivos que empujaron a Brad Pitt para que asistiera a los servicios espirituales. Según algunos medios internacionales, el actor habría optado por llevar una vida más calmada, dedicarse a sus hijos, trabajo, y dejar el alcohol.

Como se sabe, tras su separación de Angelina Jolie, Pitt se centró en nuevos proyectos con la industria del cine.