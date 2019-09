“Lo que hacen Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt no es salsa”, apunta Laura Mau

La salsera Laura Mau estuvo en el programa de Carlos Cacho la noche del jueves y encendió la pradera por sus declaraciones sobre sus colegas.

En el programa “Yo Carlos”, la artista considerada la primera sonera del Perú se mostró firme al indicar que Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, You Salsa, Son Tentación, entre otros, no hacen salsa.

“Aquí solo hay salseras disco, salsa disco, aquí no hay salseras originales. (…) Salsera, cantar es una cosa, salsear es otra, y sonera es otra cosa, la timba es fusión del reggaetón y santería, y lo que hacen Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, Son Tentación, You Salsa y otras más no es salsa”, dijo Laura Mau el último 5 de septiembre.

Laura Mau aclaró que sus declaraciones tienen como única finalidad aclarar el tema. “Esto no es pleito, esto es decir la verdad”, resaltó en conversación con Carlos Cacho, quien se mostró fascinado por la presencia de su invitada en radio Exitosa.

La destacada sonera también indicó que ella es muy diferente a la intérprete de “Mi mayor venganza”. “‘La India’ para mí es salsera, pero no es sonera”, resaltó.

Además, Mau pidió que se instruya más a los jóvenes de ahora, ya que “la moda pasa, la leyenda y la historia no muere jamás”.

Por otro lado, la reconocida artista peruana que ha compartido escenario con grandes salseros como Marc Anthony dijo que sacará una ley para ayudar a todos los artistas del Perú, y evitar que pasen penumbras, como es el caso de Tongo.

En su calidad de secretaria general de artistas, músicos y compositores de SAC expresó: “Ya juramenté hace dos semanas y voy a poner la ley dormida que está en el Congreso. La voy a sacar y haré que los músicos y los artistas ya no se mueran, como se están muriendo ahora, pidiendo pensión de gracia”.

Antes de despedirse de Carlos Cacho, Laura Mau cantó el tema “Como una loba” e hizo ponerse de pie al maquillador, quien dejó notar la gran admiración que siente por la sonera que minutos antes recordó la vez en que condecoraron a Melochita por ser sonero en Nueva York.