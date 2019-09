Woody Allen asegura haber hecho “todo lo que el movimiento #MeeToo desearía lograr”

Woody Allen y la polémica parecen siempre ir de la mano. Las acusaciones de acoso contra el guionista estadounidense han provocado, se teoriza, un boicot en una de sus últimas películas. Pero el debate se vuelve a encender nuevamente por las declaraciones del director de cine, quien citó al movimiento feminista #MeeToo.

“He trabajado con cientos de actrices y ninguna de ellas se ha quejado de mí. Ni una sola queja. He contratado mujeres por años y siempre les he pagado igual que a los hombres”, declaró Woody Allen en una entrevista a France 24, a propósito de su última película ‘A rainy day in New York’.

PUEDES VER: Scarlett Johansson cree en la inocencia de Woody Allen pese a denuncia de abuso

“He hecho todo lo que el movimiento #MeeToo desearía lograr”, dispara el también músico y dramaturgo. En esa línea, sigue negando cualquier denuncia sobre presuntos abusos. Entre los denunciantes figura su hija adoptiva Dylan Farrow, quien aseveró que el estadounidense abusó de ella 1992, cuando tenía 7 años de edad.

La negativa de Woody Allen data del 2018, cuando le dijo al periodista Jorge Lanta que no abusó de su hija adoptiva. “Es algo que se había sido analizado hace 25 años por todas las autoridades y todos llegaron a la conclusión de que no era cierto. Ese fue el final y seguí con mi vida”, declaró el actor en ese entonces.

También, sugirió que no se le relacione con otras personas que hayan sido abusadoras de mujeres. “Fui acusado por una mujer en un caso de custodia de menores que fue analizado y se demostró que era falso. Me agrupan con estas personas. Como digo, soy un gran defensor del movimiento #MeeToo”, dijo Woody Allen.

Y sentenció: “Me conmueve que encuentren a acosadores de mujeres y hombres inocentes. Es bueno que los expongan. Debería estar mi cara en los carteles del movimiento #MeeToo”.