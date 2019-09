Verónica Castro y Yolanda Andrade: Niurka Marcos confirma relación amorosa de actrices

¿Verónica Castro y Yolanda Andrade se casaron? Es la pregunta que ha generado una serie de rumores alrededor de la historia amical de las actrices. Diferentes figuras de la televisión mexicana se han pronunciado sobre el escándalo, entre ellas está Niurka Marcos, quien no se calló nada ante cámaras.

La exvedette aseguró que la actriz de ‘La casa de las flores’ y su amiga Yolanda Andrade sí tuvieron una relación amorosa.

“Yolanda es mi amiga yo la quiero mucho, a Verónica la admiro, Montserrat como Yola es mi amiga. Y eso fue un romance que existió hace como veinte años, fue simbólico, una experiencia y Yola lo que hizo fue comentarlo, y ustedes (a la prensa) ya se casaron. Lo supe porque ellos me lo contaron no porque yo lo viví”, expresó Niurka Marcos.

Por su parte, al actriz Verónica Castro negó que sea lesbiana y haya contraído matrimonio con su examiga Yolanda Andrade. “Es una broma, es todo lo que hace ella. Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda”, aseguró.

Verónica Castro y Yolanda Andrade: ¿cómo se conocieron?

La relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade inició en 1992, cuando el hijo de la actriz Cristian Castro participó en la telenovela mexicana “Las secretas intenciones”, donde ‘Yola’ era protagonista. Allí se cruzaron en el set de grabación y compartieron experiencias, luego se convertirían en grandes amigas.