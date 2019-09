Tony Rosado insulta a Magaly Medina en pleno concierto

El cantante de cumbia Tony Rosado está nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser captado en uno de sus conciertos hablando lisuras y refriéndose con insultos hacia la conductora de televisión Magaly Medina.

A pesar que hace unas semanas fue investigado por la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, el ‘ruiseñor de la cumbia’ se percató que las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme” se encontraban en su concierto y aprovechó en soltar todos sus fastidios.

Las imágenes fueron compartidas en el programa de Magaly Medina la noche del jueves 5 de setiembre.

Frente a las polémicas declaraciones, la conductora de televisión no se quedó callada y aseguró que todo el discurso que dio el cumbiambero “incita a la violencia de género”.

“No podemos tener en este país a hombres tan machistas que vayan así insultando a las mujeres, desmereciéndolas de esa manera”, expresó la periodista.

Captura de televisión

¿Qué es lo que dijo Tony Rosado sobre Magaly Medina?

El video donde se ve al cumbiambero decir fuertes palabras contra Magaly Medina, fueron mostradas en el programa "Magaly TV: La Firme".

“Tiene que dedicarse a otra cosa, a que el Perú salga adelante, a eso deben dedicarse esos pogramas, no a esta mostra de m... ha hablar de mí toda la noche. Ya me hartó ya, ya me llegó, ya me está llegando porque por coj... me sacan. Solamente para tener rating en su programa y para que le paguen”, dijo Tony Rosado en su presentación.

“A mí ya no me interesa porque hay tantas cosas que hablan en televisión, para eso se presta, en vez de educar a los niños”, continuó.

Magaly Medina tomará acciones legales

Ante los insultos, Magaly Medina declaró que tomará acciones legales al respecto.

“Él se cree el macho más macho y lo único que representa es la parte más fea del machismo peruano. Lamentamos que haya un artista que haga eso en el escenario y se jacte de hacerlo. Eso es incentivar la violencia”, expresó.

Captura de televisión