Tongo reaparece en televisión y revela cuál es su real estado de salud

Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como ‘Tongo’, reapareció ante cámaras para aclarar su real estado de salud tras una noticia falsa de su muerte.

El cantante anunció en llanto que estaría al borde la muerte tras sufrir de diabetes y necesitar un trasplante de riñón con urgencia.

Ante la preocupación de sus fans, Tongo reveló cómo se encuentra y por qué ha empeorado su salud en en una transmisión en vivo para “Magaly TV, la firme”

Según el cantante, el motivo principal serían los problemas que tiene con la justicia peruana tras ser denunciado por tocamientos indebidos.

"Magaly yo no tomo, no fumo en más de 25 años, he tratado de cuidarme pero la diabetes es hereditaria por el estrés y he tenido muchos problemas. ", expresó el intérprete de ‘La Pituca’

Así culpó Tongo al denunciante de su grave estado de salud. “He sido denunciado por tocamientos indebidos. El señor Juan Carlos Sotil es el culpable de todo esto de lo que me está pasando. ¿Cómo una persona me va a denunciar cinco veces?”, manifestó.

Por último, el cantante de cumbia envió un sentido mensaje a sus seguidores. "Lo único que quiero pedirle a todos los peruanos, a las autoridades que me apoyen con el seguro de salud", finalizó.

¿Qué dijo el doctor de Tongo?

Armando Masé, secretario de APDAYC y el doctor de Tongo, se pronunció a través del programa radial de Carlos Cacho y reveló el diagnóstico del cantante popular.

“Tono esta muy malito pero está vivo, está dispuesto a seguir batallando. Esa diabetes le ha llevado a una insuficiencia renal, el riñón no funciona. Tongo está con seis de hemoglobina, no puede respirar, se ahoga, se cansa con facilidad y su riñón no filtra, entonces los valores de potasio están subiendo peligrosamente”, dijo el conductor de “Médicos en acción”