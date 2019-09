Falsa muerte de Tongo a causa de un shock hepático circula en las redes sociales

Tongo preocupó enormemente a sus seguidores al anunciar que se encontraba gravemente enfermo a causa de la insuficiencia renal terminal que padece.

El cantante, cuyo nombre real es Abelardo Gutiérrez Alanya, reveló durante una entrevista con Exitosa Noticias que necesita de manera urgente un trasplante de riñón.

Luego de que se diera a conocer esta información, los seguidores del artista le enviaron mensajes solidarizándose con su dramática situación.

Tras este suceso, una página de Facebook realizó una publicación en la que se aseguró que el intérprete de “La Pituca” había fallecido. El post usaba una foto de Tongo tomada por el diario Trome.

Difunden falsa noticia sobre supuesta muerte de Tongo

Este mensaje alarmó a los fans de Tongo, quienes creyeron que su ídolo había dejado de existir tras perder la lucha contra su enfermedad.

Sin embargo, Walter Cortéz, representante del cantante, salió a desmentir la mencionada información. “(Afirmaron) que había fallecido, pero no. No hay ningún problema”, aseguró.

El manager del artista también brindó algunos detalles sobre la salud de su patrocinado y el apoyo que viene recibiendo para su recuperación.

“Él tiene diabetes y en algunos momentos se le ha subido el azúcar, por más que ha estado controlado, entonces se le ha dañado el riñón. Si no le trasplantan hay que dializarlo siempre, cada dos días y ese tratamiento es costoso. Es mucho mejor hacer un trasplante que es un solo costo a hacer la diálisis toda su vida”, precisó.

“APDAYC va a asumir algunos costos porque él (Tongo) es socio de APDAYC, (lo apoyará) con medicamentos y tratamientos”, agregó.

Tongo ruega al revelar que necesita trasplante de riñon

El cantante Tongo, en comunicación con el Dr. Armando Massé, confesó que necesitaba de manera urgente un trasplante de riñón.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen!”, expresó el artista con la voz entrecortada.

Esta es la última canción que compuso Tongo

Tongo eligió la canción “BEBE”, de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, para hacer un nuevo cover y demostrar su talento vigente que tiene en la música.