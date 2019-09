Milett Figueroa impacta con radical cambio en su rostro [VIDEO]

Milett Figueroa dejó atónitos a sus seguidores en Instagram al mostrar un impresionante video en el que afirmaba que se había realizado varias operaciones en el rostro.

En el clip, la cara de la exchica reality y ahora actriz lucía completamente diferente, ya que casi todos sus razgos eran distintos. Según comentaba la popular ‘Milechi’, luego de modificar su rostro lucía un rostro mucho más “felino”.

“He regresado de hacerme un par de cirugías. Necesitaba un cambio total. Me he puesto pómulos, porque siempre me han gustado los pómulos. Me reduje los ángulos, ya estoy harta de los ángulos. Me puse un poquito de boca porque me faltaba. Me reduje la nariz porque no sé por qué la tenía así. También me levanté las cejas en su totalidad y los ojos me los he reducido porque me dio la gana y ahora me veo mucho más felina”, expresó la artista en su video de Instagram.

Tal y como mencionó, su cara parecía la de un felino. Los pómulos estaban bastante pronunciados, las cejas notablemente levantadas, los labios mucho más voluptuosos y la nariz muy pequeña, casi imperceptible.

Tras ver las imágenes del cambio en el rostro de Milett Figueroa, muchos de sus fans quedaron enormemente impresionados.

Sin embargo, el cambio de la exchica reality se debe solo a un filtro que usó para grabar su video. Así lo confirmó ella misma en su cuenta de Instagram.

Milett Figueroa se despide de Pantaleón y las visitadoras

Milett Figueroa envió un emotivo mensaje en Instagram luego de que terminara la temporada de la obra teatral “Pantaleón y las visitadoras”, donde interpretaba a ‘La Brasileña’.

“¡Gracias familia hermosa Gracias por cobijarme en cada salida a escena, por abrazar mis miedos como yo los de ustedes, amo cada momento que pasamos juntos, acompañados por toda la gente que nos fue a ver este gran musical, fue el regalo más bonito de mi 2019, fue maravilloso y peruano, señores”, escribió.