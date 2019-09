Tongo se enfrenta a Magaly en vivo: “¿Tú me quieres matar”

Magaly Medina realizó un enlace vía telefónica con Tongo durante la emisión de su programa “Magaly tv, la firme”, para que el cantante brinde detalles sobre su estado de salud.

Lo que nadie esperó fue que, en medio de la entrevista, ambos personajes se enfrascaran en una fuerte discusión luego que el artista recordara una denuncia por tocamientos indebidos a una menor de edad que hicieron en su contra en el 2013.

PUEDES VER: Tongo reaparece en televisión y revela cuál es su real estado de salud

“Yo he sido denunciado por tocamientos indebidos. Juan Carlos Sotil (quien lo denunció) es el culpable de todo lo que me está pasando. Esta persona no me denunció solo por tocamientos indebidos. Me ha denunciado por extorsión, coacción y secuestro...¿Como una persona me va a denunciar cinco veces?”, señaló.

Las declaraciones de Tongo provocaron la indignación de Magaly Medina. “No le puedes echar la culpa a una denuncia de que ahora tú estés necesitando diálisis”, le respondió la conductora.

Magaly Medina y Tongo discuten en Magaly tv, la firme

Al ver que Magaly se mostraba resiliente a continuar hablando de la denuncia, el cantante le dijo “Quieres que me saque los dientes”, tras lo cual, la periodista expresó “No seas manipulador, no hagas esa cochinada al aire”.

“Esa persona no puede ser director general. Como va a ser (director) un policía que me ha agredido, me ha querido matar, me ha roto la cabeza”, al seguir refiriéndose a la querella que enfrentó.

Esto hizo que Magaly Medina le exigiera a Tongo que no utilizara las cámaras de su programa “Magaly tv, la firme” para hablar del citado tema.

Magaly Medina y Tongo discuten en Magaly tv, la firme

“O sea, tú (dices) que te estás muriendo, que necesitas una diálisis tres veces a la semana y me vienes a hablar de un lío que tienes hace años. Resuelve tus líos judiciales en otro lado”, aseveró enfáticamente.

“Acá estamos hablando de tu salud y no te voy a permitir que me hables de una persona, porque yo recuerdo que ese señor te denunció por tocamientos indebidos a sus hijas hace años”, agregó.

Magaly tilda a Tongo de manipulador

Magaly Medina aseguró que al intérprete de ‘La Pituca’ le gusta manipular a la gente, por lo que éste le respondió “Es que a raíz de eso me he enfermado más”.

“¿Tú quieres hacer conmigo lo mismo que con Augusto Ferrando? ¿Tú me quieres matar? Ya mátame, entonces”, llegó a decirle Tongo a la periodista tras escuchar sus comentarios.