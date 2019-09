Jessica Newton quiere a Yahaira Plasencia en el Miss Perú y halaga su belleza

Jessica Newton, la directora de la Organización Miss Perú, sorprendió al revelar que desea a Yahaira Plasencia como candidata para el certamen de belleza.

La salsera, quien se encuentra enfocada en su carrera musical, ha sido víctima de críticas por su nuevo cambio de look y estilo. Sin embargo para Jessica Newton, ella sería una buena postulante el reinado que premia a las más bella del país.

En una entrevista con Carlos Galdós, la organizadora recordó que halagó a Yahaira Plasencia por su belleza en otras ocasiones. “A mí me parece guapísima, tiene unas piernas increíbles, habría que hacer unos entrenamientos. A mí me parece guapa, tiene un manejo de su cuerpo impresionante, tiene una linda voz", expresó.

Además Jessica Newton no tomaría en cuenta los escándalos en los que la salsera ha sido protagonista.

"Una cosa es lo que uno ve por televisión y otra cosa es la persona en su vida real. Los seres humanos tenemos facetas, todos nos equivocamos. A una chica que ha tenido un tema personal no la voy a juzgar", expresó.

También resaltó a Yahaira Plasencia como un ejemplo de éxito para las mujeres. "Es una chica de éxito rotundo y la niña se ha levantado varias veces. Canta bien, baila bien, maneja bien la cámara. A mí me gusta, siempre he dicho que me gusta Yahaira. De alguna manera, ojalá la tenga en el concurso”, dijo en la emisora radial.

Jessica Newton comentó certamen de Ivana Yturbe

La organizadora del Miss Perú calificó de ‘irrelevante’ al certamen internacional de belleza de Ivana Yturbe.

La exchica reality anunció hace unos días que se sentía feliz de representar al Perú, pero para Newton sería un concurso de entrenamiento.