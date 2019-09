Isabel Acevedo se corona como la ganadora de “Divas”

Isbael Acevedo fue elegida como la ganadora de Divas gracias a los votos del público y de los competidores de “Esto es Guerra”.

La final, que fue realizada este 5 de setiembre, fue conducida por Mathías Brivio y María Pía Copello, quien sorprendió con su presencia a los televidentes.

Brenda Carvalho, Paloma Fiuza, Isabel Acevedo y Karen Dejo lucharon por coronarse como la campeona. Sin embargo, solo una de ellas ocuparía el primer lugar.

Fue así que las cuatro participantes dieron lo mejor de sí en el set de “Esto es Guerra”. Cada una realizó dos presentaciones para intentar demostrar que era la mejor entre todas.

Mathías Brivio anunció que Karen Dejo ocupó el cuarto lugar de “Divas”. Tras ello, la popular ‘Sabrosura’ abrazó a sus compañeras y se retiró del escenario. Luego de ello, Gian Piero Díaz confirmó que Brenda Carvalho se colocó en el tercer lugar del concurso.

Finalmente, llegó el momento más esperado. Paloma Fiuza e Isabel Acevedo se tomaron de las manos para escuchar el nombre de la ganadora.

Tras unos segundos de tensión, Mathías Brivio abrió el sobre de los resultados y anunció que la popular ‘Chabelita’ era la ganadora del reality de baile.

Al ocupar el primer lugar, Isabel Acevedo ganó los 15 mil soles que se ofrecían como premio.

Isabel Acevedo lloró en la final de Divas

Isabel Acevedo realizó una elegante danza, teniendo como fondo la canción “Vivo por ella”, cantado originalmente por Andrea Bocelli y Martha Sánchez.

Al finalizar esta presentación, la bailarina no pudo evitar derramar lágrimas, al recordar su baile de 15 años.

En el mensaje que dio frente a cámaras, la ‘Chabelita’ le envió un emotivo mensaje al hombre que la crió desde que tenía tres años. “Él me crió desde que tenía tres años y es mi papá, mi verdadero papá, y lo quiero mucho”, expresó. “Quiero decirle que, a pesar de que tiene su carácter, él es policía, es un poco frío y no me demuestra mucho afecto, quiero decirle que lo amo y que lo quiero con toda mi alma”, añadió.