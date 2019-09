Horacio Pancheri rompe su silencio tras filtración de video íntimo

El actor argentino Horacio Pancheri se encuentra pasando por un delicado momento tras sufrir la violación a su intimidad. A fines de agosto, el intérprete de 32 años, que reside en México, se colocó en el ojo de la tormenta a causa de la filtración de su video sexual.

El también modelo y novio de la actriz mexicana Marimar Vega se convirtió en una víctima más de aquellos inescrupulosos que difunden material personal en redes sociales.

Cuando el video, donde el joven apareció tocando sus partes íntimas, se filtró por todas partes, Horacio Pancheri se mostró hermético tras verse acechado por la prensa.

Horacio Pancheri reside en México.

Luego de varias semanas en silencio, el galán de telenovelas rompió su silencio y habló sobre el video sexual.

“Cosas que pasan, ustedes también lo hicieron seguramente, pasa que no les paso como a mi que les filtraron la información. A todos nos pasa, a todos nos puede pasar, digo no me justifico”, señaló a la prensa.

Asimismo, el actor se mostró un poco fastidiado por la situación. Sin embargo sabe que no puede hacer mucho, ya que desconoce la identidad de la persona que cometió el delito.

“No sé quién lo hizo, entonces a quién voy a demandar. Quien lo hizo, que sea feliz, pero si supiese quién fue, demandaría”, comentó.

Amigos de Horacio Pancheri lo apoyan

Tras la filtración del video sexual, Horacio Pancheri reveló que recibió el apoyo de sus más allegados para que pueda superar el terrible momento que le tocó vivir.

El actor se mostró un poco ofuscado al hablar sobre el video sexual.

“Mis amigos no lo tomaron como broma. Ellos estuvieron conmigo, diciéndome que cómo estaba, obviamente a nadie le gusta aparecer en este tipo de cosas. Es una lección para tener más cuidado con el teléfono, con lo que se manda, con las redes sociales, ya todo el mundo puede opinar, puede atacar y puede violentar”, contó el actor argentino.