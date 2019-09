Tommy Portugal: “La salsa perucha no llena escenarios como sí lo hace la cumbia”

“El artista del año” promete un show de infarto para este sábado 7. Uno de los invitados para la nueva edición del programa de Gisela Valcárcel es el cantante Tommy Portugal, quien compartirá pista con Miluska Eskenazi y Amy Gutiérrez.

El exintegrante de Puro Sentimiento aseguró que dará lo mejor de sí para no restar en la presentación de las concursantes de “El artista del año”.

“Hemos ensayado toda la semana, es una responsabilidad para mí que todo salga bien porque yo llego a apoyarlas. Me siento cómodo con las chicas y aunque el baile no es lo mío, me estoy esforzando para dar lo mejor. Soy competitivo y espero que nos llevemos los mejores puntajes”, dijo el cumbiambero.

Cuando fue consultado si aceptaría ser parte de “El artista del año”, el intérprete Tommy Portugal respondió: “Sí, me gustan los retos, y el programa es una buena plataforma para mostrar mi talento. No es mi fuerte el baile pero me defiendo y sé que aprendería mucho”.

Tommy Portugal saca cara por la cumbia

El cumbiambero sostuvo que es caro invertir en la música, pero que siempre busca ofrecer calidad. “Es una inversión constante, se tiene que lanzar al mercado buenos videoclips para poder competir con todas las orquestas del medio musical. Y la nueva plataforma de las redes sociales es otro medio en el cual tienes que invertir. Siempre estoy invirtiendo para lograr ser la mejor agrupación de cumbia del país”, resaltó.

Por otro lado, Tommy Portugal habló de su romance con Estrella Torres. El exintegrante de Tornado aseguró que tiene muchas ganas de llegar al altar con su joven novia, pero recalcó que la vocalista de Puro Sentimiento aún está muy joven para ser madre.

“Estamos con los tiempos ajustados, nosotros ya nos queremos casar, pero sale una gira y se nos complican las fechas, para el próximo año nos organizaremos con más calma. Queremos hacer una fiesta a lo grande, en el Norte de nuestro Perú, para que nuestros invitados coman un rico cabrito a la norteña y puedan bailar una buena cumbia. ¿Hijos? Aún tienen que esperar porque Estrella está muy joven para tener hijos, más que nada lo hago por ella”, declaró.

Tommy Portugal habla de su romance con Estrella Torres

Cuando el cumbiambero fue consultado si es verdad que la cumbia se vio afectada por la buena temporada de la “salsa perucha", género que promueve Josimar Fidel; Portugal no dudó en defender su pasión.

“Cada género tiene su temporada, pero la ‘salsa perucha’ primero tiene que posicionarse, recién tiene un año y medio o dos años. Este género no llena escenarios como sí lo hace la cumbia. La cumbia es el género que más se baila”, resaltó el novio de Estrella Torres.

Por último, el artista peruano aseguró que en la actualidad se encuentra promocionando su orquesta “Tommy Portugal y la pasión” y “Ahora”, una canción de Leo Dan que grabó hace cinco meses, pero recién está sonando en las radios.