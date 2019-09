Carlota Prado acusa a exnovio por violación y a “Gran Hermano” por haberlo permitido

¡Escándalo! La modelo Carlota Prado decidió contar su más grande secreto para intentar encontrar justicia, años después de que supuestamente fuera ultrajada por José María López, quien fue su pareja.

En una entrevista con el diario español El Confidencial, la exintegrante del programa reality “Gran Hermano” aseguró que el terrorífico hecho sucedió en noviembre de 2017, pero recién tomó valor para denunciar a su entonces novio.

Carlota Prado aseguró que el abuso sexual ocurrió cuando ella estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que José María López se aprovechó de su difícil condición. Además, la joven reveló que todo ocurrió bajo la mirada de la producción del reality español, cuando se emitía su decimoctava edición.

“Tengo lagunas mentales de aquella noche. Las imágenes en las que me encuentro en el salón, que he subido a mi cuenta de Instagram, no las recuerdo. (…) Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que ‘Gran Hermano’ no hizo”, declaró la ex chica reality a dicho medio internacional.

En ese entonces, el sindicado fue expulsado por "una conducta intolerable". “Puntualizamos que el único expulsado es José María. En cuanto a Carlota, siguiendo las directrices del equipo de psicólogos, se le ha aconsejado que en estos momentos permanezca fuera de la casa. La puerta está abierta para ella", aclaró la dirección del programa en un comunicado oficial, un día después de la fiesta que ellos organizaron y en la que todo se salió de control.

Tras la expulsión, los concursantes continuaron en el programa como si se hubiera jurado un pacto de silencio, sin dar importancia a aquel episodio. En tanto, Carlota Prado dejaría Gran Hermano durante los días siguientes.

Carlota Prado vio imágenes del abuso sexual por parte de José María López

La chica reality contó que la producción le hizo ver el video, pero aseguró que hubiese preferido tener a alguien cercano a su lado en ese momento. “Me dijeron que me tranquilizara (la producción de ‘Gran Hermano’) y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras”, narró.

“En las imágenes se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente”, declaró Carlota Prado a “El confidencial” sobre el sujeto con que el que había iniciado una relación sentimental dentro del espacio televisivo.

En unas imágenes recuperadas por un espectador y que ya se han viralizado en las redes, se ve que José María López empieza a acariciarla y manosearla en la sala común de la casa. Ella, inconsciente y aturdida, intenta impedirlo y forcejea para que la deje tranquila.

Después, él la pone de pie y se la lleva a la habitación donde, presuntamente, abusó de ella.

Carlota Prado cuestionó a Gran Hermano por su inacción

Carlota Prado expresó su indignación porque si bien José María López fue expulsado en ese entonces por “una conducta intolerable”, la producción de “Gran Hermano España” no hizo nada por detenerlo.

“No llego a explicarme cómo el programa lo permitió. Esto pasa a la una y media de la mañana y nadie irrumpió. Cada habitación de la casa tenía trampillas por las que el equipo del programa podía entrar de urgencia. (...) Hasta donde yo sé, lo que hizo el programa se llama omisión de socorro”, finalizó.