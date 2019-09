Antonella Roccuzzo y las fotografías que evidencian su amor desinteresado por Lionel Messi

Antonella Roccuzzo y Lionel Messi conforman una de las parejas más queridas en la actualidad por su increíble historia de amor que comenzó cuando apenas eran unos niños.

Aunque la gran mayoría de futbolistas encontró el amor en bellas modelos y celebridades del mundo de la moda, el reconocido deportista argentino se enamoró de su amiga de la infancia.

Un amor a primera vista, según relató el futbolista. Él tenía tan solo 9 años de edad y Antonella 8, ella era prima de su mejor amigo. Desde entonces, Lionel quedó perdidamente enamorado y no la dejó, pese a que solo eran unos niños.

En ese entonces, Antonella Roccuzzo era hija del dueño de un supermercado, mientras que Lionel Messi era hijo del trabajador de una fábrica. Las clases sociales no fueron de gran importancia en su amor y ella siempre estuvo presente en su preparación para convertirse en un gran futbolista de éxito internacional.

Pero no todo fue felicidad para esta pareja argentina, Lionel Messi tuvo que dejar su natal país para seguir creciendo profesionalmente y formar parte del Fútbol Club Barcelona. En ese entonces, Antonella se distanció del deportista para enfocarse en sus estudios, pero finalmente volvieron a unirse cuando él regresó a Rosario para verse con su familia.

Ambos decidieron continuar con su romance y en 2017 sellaron su amor con un matrimonio, donde celebridades del fútbol y la música fueron testigos de su gran boda de ensueño.

Tras su unión, la feliz pareja invade las redes sociales con fotografías de su intenso amor, donde los principales protagonistas son sus menores hijos.

Ciro, Mateo y Thiago son fruto del amor que se tiene esta admirable pareja argentina.

Historia de amor de Antonella Roccuzzo y Lionel Messi

Aquí un video realizado por Badabun, donde se resume la historia de amor entre Antonella Roccuzzo y el futbolista Lionel Messi.

PUEDES VER: Intruso se oculta detrás de Antonella Rocuzzo ante la mirada de Lionel Messi

El exnovio desconocido de Antonella Roccuzzo

En 2017, semanas después de la boda de Antonella Rocuzzo con el astro del FC Barcelona Lionel Messi, surgieron fotografías de ella con su expareja.

Aunque el nombre del joven no trascendió, una amiga cercana de la esposa de “La Pulga”, relató que la relación que ella mantuvo con otro chico duro varios años.

Antonella Roccuzzo

“Cuando Lio se marchó a España, ella se puso de novia con otro chico y estuvo varios años con él. Hoy su ex se ríe diciendo: ‘Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi!”, declaró la amiga de Antonella Rocuzzo.

Antonella Roccuzzo