Adamari López confiesa terrible adicción que atentó contra su salud [VIDEO]

La presentadora de Telemundo Adamari López decidió confesar una adicción que algunas personas podrían ver como inofensiva, pero, por el contrario, podría ser igual de severa y mortal que una adicción a las drogas.

La exesposa del cantante Luis Fonsi reconoció que sufrió una adicción muy fuerte al azúcar.

“El tomar refrescos o el tomar azúcar es algo que cada vez te da más deseos de consumir más y más. Te da una energía de repente que después vuelves a perder y tienes que volver a consumir más para poder volver a tener esa energía. Eso es una adicción en el cuerpo”, dijo en un video publicado el 5 de setiembre en YouTube.

En ese sentido, Adamari López, de 48 años, reconoció que era una adicta.

“Cuando no podemos dejar algo que nosotros deseamos y sabemos además que nos está haciendo daños somos adictos, aunque la palabra suene muy fuerte”, declaró en una entrevista para Telemundo Lifestyle.

Adamari López confesó su adicción a las bebidas gaseosas o sodas. [FOTO: Instagram]

PUEDES VER: Adamari López desata rumores de embarazo con peculiar publicación

Adamari López: ¿Cómo superó su adicción?

La presentadora de “Un Nuevo Día” contó que por recomendación de su productora se sometió a un tratamiento llamado “método Abrahamson”, que inicialmente le causó temor por desconocimiento.

““Yo me hice el tratamiento. No sabía bien a lo que me iba a enfrentar. Pensaba que me iban a meter como en una cápsula o que iba a ver luces de colores, no entendía bien”.

A pesar de ello, la conductora declaró que era más su deseo de vencer su adicción por los refrescos de soda que podrían conducirla a padecer una enfermedad como diabetes y sobrepeso.

“Lo que sí iba con el deseo de dejar de consumir azúcar o dejar de consumir refrescos porque entendía que tenía una adicción muy grande y que no podía dejarla”, indicó.

De igual forma, la actriz de la telenovela “Amigas y Rivales” aseveró que la motivación para acceder al tratamiento no era “adelgazar”, sino obtener una mejor calidad de vida.

“Yo necesito estar saludable por mí, por mi hija y era una manera de yo cambiar algo que sabía que me estaba haciendo daño con el fin de mejorar mi salud”, explicó.