La vez que Yolanda Andrade echó a Laura Bozzo en pleno programa de televisión

Yolanda Andrade está en el ojo de la tormenta tras asegurar que se casó con la famosa actriz Verónica Castro. Sin embargo, poco se sabe de ella, aquí se recuerda la vez que tuvo un fuerte enfrentamiento con la conductora peruana Laura Bozzo.

En el programa “Montse & Joe” transmitido por la cadena Unicable en México, Laura Bozzo enfureció y lanzó esta frase: “Cuando me llamaron pensé que era para otro tipo de programa”

Yolanda Andrade no toleró la reacción de la conductora peruana, acostumbrada a los escándalos. “Si te sientes incómoda, te puedes ir”, respondió la presentadora de “Montse & Joe”

Laura Bozzo se levantó de su asiento y amenazó con abandonar el set de grabación, ella llegó al programa como invitada y terminó por abandonar el set de televisión.

Sin embargo, la peruana no estuvo solo sino que fue acompañada por los periodistas de espectáculos Juan José Origel y Shanik Berman, y al cantante Kalimba, quienes presenciaron el incidente.

Luego Laura Bozzo se pronunció a través de Twitter y aclaró la discusión con la mexicana Yolanda Andrade.

"Nunca me fui del programa. Esto está editado. Por cierto, no tengo ningún pleito con @yolandandrade le deseo lo mejor y a mis enemigos los elijo yo", se lee en el tuit.

Yolanda Andrade y Verónica Castro

La actriz Yolanda Andrade aseguró que contrajo matrimonio con Verónica Castro en secreto en Ámsterdam hace unos años. Sin embargo, esta afirmación fue rechazada.

Verónica Castro negó ser lesbiana y haberse casado con la mexicana. "Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó.