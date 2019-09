Verónica Castro: “No soy lesbiana”

La estrella de telenovelas mexicanas, Verónica Castro, no se quedó callada y salió a desmentir a su colega y hasta ahora amiga, Yolanda Andrade, quien durante una entrevista dio a entender que se casaron simbólicamente hace casi 20 años atrás en Ámsterdam (Holanda).

La popular Virginia de la Mora de ‘La casa de las flores’ negó tajantemente que sea lesbiana, y que si no se casó con los padres de sus hijos (Cristian y Michelle), menos se iba a casar con una mujer.

“Aclaro que no me casé, yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, pues cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas bromas y te cases también en broma, como lo puede ser en una kermés, pero no”, dijo fastidiada en el programa mexicano ‘Venga la alegría’.

La recordada ‘Rosa salvaje’ se mostró molesta por las declaraciones de quien consideraba su amiga. “Al principio lo tomaba como broma, pero después se pasó, no soy lesbiana. En esta vida, mis dos grandes amores fueron los padres de mis hijos y hasta ahí. Yo ya voy de salida, ya déjenme en paz. Le escribí y le pedí que ya no hiciera más tonterías, se me hace una falta de respeto, yo soy una señora que la verdad me guío por la derecha”, señaló tras agregar que ella sabe con quién sí se casó Yolanda Andrade.

“Yo sé con quién se casó, pero no es mi papel decirlo, de hecho, me avisó Yolanda hace muchos años”, acotó.

Asimismo, Castro dio por terminada su amistad con Andrade, a quien, asegura, ayudó mucho en los momentos difíciles que pasó en su vida. “Yo la quise mucho, ya no la quiero, porque ya se pasó de graciosa y de simpática. Yo, la verdad, lo único que quise para ella siempre fue ayudarla y ella sabe perfectamente que todo lo que pude hacer y estaba en mis manos lo hice. Las cosas se sacaron de contexto, ya no es gracioso”, sentenció.