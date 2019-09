Verónica Castro: infidelidades y engaños en la vida amorosa de la mexicana

Verónica Castro vuelve a estar en toca de todos por el supuesto matrimonio que habría tenido en secreto con Yolanda Andrade; sin embargo, la primera actriz de México ha negado tajantemente cualquier rumor sobre el particular.

Pese a que ha tratado de mantener su vida privada lejos de las pantallas, la actriz se vio obligada a responderle a Yolanda Andrade.

A finales del año pasado, Yolanda indicó que le habían propuesto regresar al formato de la TV con una aparición en “La casa de las flores”, donde interpretaría a la novia del personaje de Verónica Castro. Para la tranquilidad de la actriz mexicana, el contrato con Andrade no se dio, pero meses después la conductora reveló que se había casado con una famosa, información que desató un sinfín de especulaciones.

Tras incrementarse los rumores sobre la boda simbólica que habrían tenido las actrices, Verónica Castro tuvo que dar su versión para suprimir más habladurías.

Yolanda Andra indicó que se había casado con famosa actriz mexicana. (Foto: Instagram)

“Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento”, manifestó la actriz mexicana al programa “Todo para la mujer”.

Verónica Castro no habla con frecuencia de los hombres que formaron parte de su vida amorosa, de los cuales figuran los siguientes: Manuel ‘El loco’ Valdéz, Omar Fierro, Adolfo Ángel ‘El temerario’ y el empresario Enrique Niembro. A continuación damos un repaso de las historias que mantuvo con ellos.

Verónica Castro y el romance que tuvo con ‘El loco’ Valdés

Antes de cumplir 20 años, Verónica Castro ya realizaba sus pininos en algunos programas de Televisa y fue en esa empresa donde conoció a Manuel ‘El loco’ Valdés, con quien tuvo un romance que la marcó en el ámbito sentimental.

Verónica Castro asegura que nunca tuvo suerte con los hombres de los que se enamoró. (Foto: TV y Novelas)

En una entrevista del pasado agosto en el programa “Ventaneando”, la madre de Cristian Castro reveló que ‘El loco’ fue el gran amor de su vida y que fue gracias a su espontaneidad que ella se enganchó con él.

La historia con Enrique Niembro

Años más tarde, Castro volvió a darse una nueva oportunidad en el amor y comenzó un romance con el empresario Enrique Niembro, a quien conoció en 1979.

Verónica Castro nunca quiso hablar de su vida privada ante los medios de comunicación. (Foto: difusión)

De la mano del empresario, la primera actriz mexicana tuvo a su hijo Michel Sáenz Castro, pero la relación duró poco por problemas personales entre los involucrados. “Creí que esta vez acertaba y quedé nuevamente embarazada, pero no resultó lo que yo esperaba, porque otra vez era un hombre casado y tenía varios hijos con otras”.

Verónica Castro y el romance con Omar Fierro

Este idilio fue uno de los más sonados en la vida de Verónica Castro. El actor Omar Fierro, quien era 10 años menor que la actriz, la conoció durante el rodaje de “Dios se lo pague” y más adelante compartieron créditos en la telenovela “Mi pequeña soledad”.

Verónica Castro desmiente que se haya casado con la conductora Yolanda Andrade. (Foto: TV y Novelas)

Castro explicó que el romance con el entonces galán juvenill concluyó porque le fue infiel. Una vez más la actriz era parte de la perfidia amorosa. “Con Omar tuve una relación de casi tres años. Él empezaba la carrera de actor y yo lo ayudé, así que no lo elegí por rico o por exitoso. Un día lo pesqué que me estaba poniendo los cuernos y lo mandé a la m4%53”.

El idilio con 'El Temerario’ Adolfo Ángel

Verónica Castro mantuvo una relación con Adolfo Ángel, más conocido como ‘El Temerario’. Se conoce poco de lo que fue con esta nueva historia de amor, menos los motivos que la orillaron a alejarse de él.

Verónica Castro revela por qué nunca se casó. (Foto: TV y Novelas)

¿Por qué Verónica Castro no se casó?

“Porque no soy pelotuda. No me gusta gastar plata en ellos”, declaró la estrella mexicana en el programa de Susana Giménez en el 2017.