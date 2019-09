Tongo llora por su salud: “No me dejen morir, no me abandonen”

El último lunes, Tongo volvió a causar sensación en las redes sociales al dar a conocer su nuevo videoclip, donde hace una parodia de “Bebé”, tema de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine. Sin embargo, dos días después, el cantante entristeció a sus seguidores con un anuncio en Facebook.

“Hacemos un paréntesis queridos amigos, por enfermedad”, escribió este miércoles 4 de septiembre el cantante cuyo nombre real es José Abelardo Gutiérrez Alanya.

Como era de esperar, tras su angustiante mensaje, Tongo recibió decenas de comentarios de apoyo. “Mejórate pronto, y como siempre espero novedades musicales”, “Pronta recuperación maestro Le Tongue”, “¡Qué te mejores pronto!” y “Mejórate gran artista, bajado del Olimpo aquí donde estamos los mortales solo para deleitarnos de tu hermosa sinfonía que sale cada vez que se te entra alguna inspiración mi Lord Le Tongue”; escribieron algunos de sus fans en Facebook.

“Recupérate pronto leyenda, todo va salir bien”, “Que se mejore pronto le tongue”, “Estamos contigo amigo Tongo, nunca pierdas el carisma que te caracteriza. Le tongue bendiciones” y “Espero mejores pronto, primero la salud Le Tongue, así se cancelen los conciertos”; manifestaron otros cibernautas en la publicación del intérprete de “La pituca”.

Pocos sabían lo que realmente pasaba con José Abelardo Gutiérrez Alanya, hasta que el mismo artista peruano habló de su salud con el Dr. Armando Massé, vía telefónica con radio Exitosa Noticias.

Entre lágrimas, Tongo contó que necesita, con urgencia un trasplante, de riñón debido a la insuficiencia renal terminal que padece. “Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen!”, suplicó el popular cantante.

Tongo, quien espera tener un trasplante de riñón para retomar sus actividades artísticas, se dirigió a las autoridades peruanas para que lo ayuden. “Les pido, de todo corazón, a los señores congresistas, al presidente (Martín Vizcarra), a todos, que me ayuden, que no me dejen morir, que no me dejen morir”, agregó con la voz entrecortada.