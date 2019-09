Susan Ochoa pidió oportunidad a Gisela en “El artista del año” y se lo negó

Susan Ochoa estuvo recientemente en programa de Carlos Galdós donde habló sobre la polémica renuncia a “El artista del año”. La intérprete de “Ya no más” hizo fuerte revelación de Gisela Valcárcel e indicó qué es lo que sucedió antes de llegar al Festival Viña del Mar.

Además de recalcar la incomodidad que vivió por los comentarios de la popular Señito, la cantante norteña sorprendió al locutor de radio Capital al contar que fue ella quien buscó a Gisela Valcárcel para que le dé oportunidad antes de conseguir su primer triunfo en Chile, pero ella se la negó.

“Fue un momento desafortunado, porque yo desde tiempo atrás le escribí a Gisela por correo, pidiéndole que me dé una oportunidad en su set. Aparte de eso, sinceramente, yo quería conocer a Gisela, una mujer que ha salido adelante tantos años. Tiene trayectoria. Le escribí, no se dio la oportunidad. Tuvo que pasar lo de ‘Viña del Mar’ y bien por eso”, manifestó la ‘voz de Pátapo’.

Susan Ochoa contó que la productora de “El artista del año” le contestó un correo diciendo que no era el momento, pese a su insistencia.

“Su productora me respondió. Supuestamente, ella (Gisela) me contestó y me dijo que más adelante, y bueno llegó el momento que me invitaron, y dije por qué no. Uno nunca deja de aprender”, acotó la intérprete de “Ya no más”.

Gisela Valcárcelle habría negado la oportunidad a Susan Ochoa de participar en "El artista del año". (Foto: archivo)

La ganadora de dos Gaviotas de Plata en Chile afirmó que aceptó la propuesta de participar en “El artista el año” porque era “una plataforma importante y un reto para ella”.

Susan Ochoa sostuvo que el dar un paso al costado del reality de Gisela Valcárcel y las opiniones de la conductora le hicieron sentir mal, además de confesar que no la pasó nada bien tras su renuncia.

Susan Ochoa sentía admiración por Gisela Valcárcel. (Foto: archivo)

Carlos Galdós tiene fuertes calificativos contra Gisela Valcárcel

“¡No fue asertiva! Yo creo que fue una burrada (...) Sabes que Gisela lidera el ranking de las ‘metidas de pata al aire’. Ella lo lidera, la gente lo permitimos porque ella es así. Tonta no es, tampoco”, manifestó Carlos Galdós.