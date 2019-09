Publican video con final feliz de Freddie Mercury en su lucha contra el Sida [VIDEO]

Universal Music Group lanzó hoy un emotivo nuevo videoclip que acompaña al tema de Freddie Mercury ‘Love Me Like There’s No Tomorrow’ con motivo de celebrarse el cumpleaños número 73 del recordado líder de Queen, en el que pone un final feliz a su lucha contra el Sida.

El mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David tuvieron a cago la dirección del clip que a través de dos glóbulos rojos, narra la historia “no de dos hombres, sino de una conexión y poder indescriptible que tiene el amor para conquistar el miedo”, señalan. Además, la trama aborda la crisis del Sida que surgió en los años ochenta y que terminó con la vida del cantante cuando se encontraba en la cúspide de su carrera.

PUEDES VER Freddy Mercury: Hallan canción inédita que se creía perdida

“Es un reflejo que recorre la carrera de Freddie. Es lo que le hizo no ser nunca aburrido, y de por qué su magia sigue viva”, señalan los realizadores que son responsables de un conocido corto de temática LGTBQ+ titulado ‘En un latido’ (2017).

'Love Me Like There´s No Tomorrow’, ha sido extraída de ‘Never Boring’, una colección en varios formatos que reúne el trabajo en solitario de Freddie Mercury y que se lanzará en todo el mundo el 11 de octubre. Mientras tanto, ya se encuentra disponible en plataformas de streaming como Youtube.