Plácido Domingo enfrenta nuevas acusaciones de abuso sexual

El famoso tenor Plácido Domingo se encuentra en una encrucijada tras salir a la luz una serie de denuncias que lo colocan como un acosador sexual.

Hace poco, nueve mujeres aseguraron que el cantante español las sometió a acoso sexual y laboral, según testimonios recogidos en un reportaje de la agencia AP.

En el informe proporcionado por la agencia Associated Press, Plácido Domingo habría presionado a la supuestas víctimas para tener sexo a cambio sexo y así les pueda dar trabajo.

Los supuestos abusos habrían empezado hace tres décadas atrás.

Un total de 8 cantantes y 1 bailarina fueron las presuntas sometidas del cantante, quienes lo acusaron de manera anónima. Según se dio a conocer, estos actos se habrían iniciado hace tres décadas.

Luego del escándalo, AP volvió a sacar a la luz nuevas denuncias en contra del hombre de 80 años. Unas 11 mujeres acusaron al tenor de acoso verbal y tocamientos indebidos.

De acuerdo con EFE, una de las supuestas víctimas sería Angela Turner Wilson, quien trabajó con Plácido Domingo en la obra “Le Cid” de Jules Massene, representada en la Ópera de Washington durante la temporada 1999-2000. En aquel entonces el tenor español tenía el cargo de director artístico.

Plácido Domingo se defiende de acusaciones

Tras las primeras denuncias de acoso sexual, Plácido Domingo dio sus descargos y negó haberse aprovechado de su cargo para someter a sus trabajadoras.

“Es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”, señaló.

Instagram: usuarios se dividen por Plácido Domingo

En la cuenta oficial de Instagram de Plácido Domingo se pueden leer cientos de comentarios donde mencionan la denuncia contra el tenor.

Algunos seguidores lo defienden, mientras que otros ponen en duda la inocencia del español.

Instagram se divide por Plácido Domingo.

“Sin evidencias, sin pruebas, 35 años después acusan. ¿Por miedo a perder sus carreras? No dan sus nombres? Que relevancia y seriedad pueden tener este tipo de acusaciones", “Creo que el Señor Domingo se merece todo nuestro respeto, de momento lo único que se ha demostrado de su figura es que ha sido un grande de la cultura y de España por todo el mundo”, “Me ha entristecido profundamente esa noticia, porque en el caso que sea una gran mentira, se podría causar un terrible dolor para él y su familia”, “Cuando el río suena es porque piedras lleva, yo si les creo a esas 9 mujeres. Otro monstruo más”, son los mensajes que se leen en la red social del famoso cantante.