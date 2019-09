Magaly se burla de Yahaira y compara su video con el de Leslie Shaw

Magaly Medina, fiel a su estilo, comparó la reciente producción de Yahaira Plasencia- “Y le dije no”- con el éxito de la cantante Leslie Shaw, “Faldita”. En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora comparó la calidad de producción que ambos materiales audiovisuales tienen.

“Y mira que el videoclip que tiene la ‘Faldita’ es superior mil por mil al video que le hicieron a la pobre de la Yahaira, que tal estafa. Para mí es una estafa, es un video grabado con celular comparado con la producción que tiene el video de la ‘Faldita’, ahí está la diferencia. Bien ganado esos 50 millones de reproducciones que tiene la ‘Faldita’ en YouTube”, manifestó Magaly Medina.

La periodista emitió un informe sobre las comparaciones que “saltan a la vista” de los trabajos de Yahaira Plasencia y Leslie Shaw; sin embargo, la conductora de ATV no solo se mofó de la nueva amiga de Jefferson Farfán, sino que también criticó la falta de “profesionalismo” de Sergio George.

“Han visto la calidad que muestra ese video grabado en ‘La Habana’, Cuba, de la ‘Faldita’, que tal calidad; compárenlo con el video hecho en Miami (‘Y le dije no’), dirigido por Sergio George (...) Es el video de cinco soles y el otro de cincuenta. ¿Cómo pudo contratar?¿ Cómo pudo pasársele esa lluvia más falsa, por ejemplo?¡Cámara de cine y cámara de celular! Esa parece la diferencia. (El video de Leslie Shaw) Es muy profesional", expresó.

“A leslie le han hecho un buen videoclip. La fotografía es increíble(...) Yo me pregunto, ¿cómo un productor que la está manejando la carrera de la Yahaira cómo no cuida esos detalles no? Elegir un buen director, elegir en qué formato se va hacer el video, quién se va a encargar de la ropa, los bailarines (...) Para estar a la altura de los grandes”, acotó la popular Urraca.

Entre carcajadas, Magaly Medina comparó detalle a detalle el material audiovisual de “Y le dije no” de Yahaira Plasencia y “Faldita” de Leslie Shaw, este último ya cuenta con más de 50 millones de reproducción en YouTube.

Magaly Medina indicó que el video de Yahaira le costó "un sol". (Foto: captura)

Fechas anteriores, la conductora también se mofó del vestuario que usó 'la reina del totó’ para su reciente producción, hecho que generó diversas reacciones en redes sociales.