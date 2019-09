Josetty Hurtado enfurece con usuaria que la acusa de no amar su cuerpo

Josetty Hurtado es una de las figuras del medio que más ha sorprendido con el cambio radical de su aspecto físico. Inclusive ha sido calificada como ‘La Barbie humana’ por sus seguidores en Instagram.

Sin embargo, así como hay quienes la apoyan en su pasión por la belleza, hay otros detractores que hacen notar su molestia.

Esta vez, la hija de Andrés Hurtado fue acusada de no amar su cuerpo por los varios tratamientos al que se somete para mantenerse joven y lucir brillante.

“Se ve que no amas tu cuerpo”, fue el comentario de la usuaria. A lo que la ahora influencer expresó su molestia y aseguró que puede hacerse lo que le guste porque es feliz.

“Me amo demasiado. Por eso hago lo que a mí me da la gana y porque a mí me hace feliz. Por eso lo tengo todo, salud, mucho trabajo, dinero y amor de mi novio y mi bella familia. Me siento completamente feliz”, escribió Josetty Hurtado.

Otros de los detractores mencionaron: “¿No te da miedo hacerte tantas cosas en el rostro?”, “si está toda hinchada a los 32 años, cómo se verá a los 50”

Josetty Hurtado se encuentra disfrutando de un nueva vida en Estados Unidos, donde se ha dejado ver rodeada de figuras internacionales de la belleza.