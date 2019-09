Justin Bieber deja conmovedor mensaje a Hailey Baldwin tras disculparse con su ex Selena Gomez

Agradece a la modelo. Justin Bieber y Hailey Baldwin estarían viviendo su mejor momento en su relación amorosa, pues el cantante dedicó un romántico mensaje a su esposa.

“Mejor a los 70 bebé. Te quiero mas cada día. Me desafías, me fortaleces a ti y a tu forma general de ser más geniales y más increíbles que yo, y estoy de acuerdo con eso”, escribió el canadiense en su cuenta de Instagram.

En la publicación que cuenta con más de dos millones de reacciones, Justin Bieber demuestra que el amor por su esposa sigue sólido y derrocha admiración por las cualidades de ella.

Sin embargo, esta dedicatoria de Justin Bieber a Hailey Baldwin se publica días después de que el famoso se disculpara por su relaciones tóxicas con otras mujeres, en la que estaría incluida Selena Gomez.

“Comencé a consumir drogas bastante duras a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres e irritable. Me volví distante de todos los que me amaban, me escondí detrás de la máscara de la mala persona en la que me había convertido", se lee en la publicación del pasado martes.

Todo indicaría que recordó su relación con Selena Gomez y le pidió disculpas, en medio de una posible boda religiosa con Hailey Baldwin.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casan

Stephen Baldwin, padre de la esposa del cantante canadiense, habló sobre la importancia de la unión religiosa para la pareja.

“Como cristianos y como creyentes, entienden que si no tienes el espíritu de Dios trabajando en tu matrimonio, entonces es cada vez más difícil hacer que funcione y tener paz y encontrar la felicidad”, dijo Stephen a TMZ.

La pareja aún no ha confirmado la fecha de la ceremonia religiosa; sin embargo, una presunta tarjeta de invitación se ha filtrado en las redes.

Justin Bieber confiesa que maltrataba a Selena Gomez

“Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, irritable. Me volví distante con las personas que me amaban y me escondí en un caparazón, evadiendo a la persona en que me había convertido. Se sentía, hasta cierto punto, como si nunca pudiera reparar el daño que les había hecho y por supuesto el daño que causé en mis relaciones”, se lee parte del extenso mensaje que Justin Bieber dejó en redes sociales.

El cantante canadiense confiesa que Hailey Baldwin salvó su vida llena de adicciones a drogas

En la carta que escribió Justin Bieber en Instagram hace mención a la “mejor etapa” que está viviendo en su vida. En esta misiva agradece el apoyo que ha recibido por parte de su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

Justin Bieber justifica sus publicaciones sobre Hailey Baldwin

El cantante de 25 años no dudó en responder al cuestionamiento que le hizo un seguidor, que lo critico por hacer alarde de sus sentimientos por su esposa Hailey Baldwin, en su publicación del 5 de setiembre en Instagram.

“No solo es tranquilizador para ella, sino que también es una forma de darle a la gente algo que esperar (en el amor). No estoy forzando a nadie, tú me sigues, ¿No debería hacer canciones sobre amar a mi esposa o estar enamorado, o eso también es empujar mi amor por ella?”, escribió el intérprete de “I Don’t Care”

Justin Bieber

Justin Bieber y Hailey Baldwin: pelea pública

A inicios de 2019, Justin Bieber y Hailey Baldwin protagonizaron un enfrentamiento verbal en un parque, el cual fue capturado por la prensa.